"Военторг есть везде": в РФ могут создать Белгородскую народную республику - Данилов

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны также считает, что на территории РФ могут появиться "народные республики".
Боевые действия могут быть перенесены на территорию государства-агрессора, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Как подчеркнул он в интервью проекту Islnd TV, это может зависеть от многих факторов.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны также считает, что на территории РФ могут появиться "народные республики", наподобие тех, которые РФ создавала на украинском Донбассе.
В то же время он считает, что для реализации этого сценария должен совпасть ряд факторов.
"Сам Путин же сказал, что военторг есть в любом городе. Насколько я понимаю, он уже появился в Брянске, Курске, Белгороде. Может, там появится Белгородская, Курская, Брянская народные республики", – сказал Данилов.
По словам секретаря СНБО, Украина будет защищаться всеми возможными способами.
"Что касается нашей независимости, то после того, что сделал Путин, мы будем защищаться так, как сочтем нужным. И никого не будем спрашивать", – добавил Данилов.
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Напомним, ранее Алексей Данилов говорил, что Россия не остановится только на Украине. По словам секретаря СНБО, другим странам уже нужно готовиться к предстоящему нападению - в первую очередь Казахстану и Молдове.
"Сейчас мир начал такое движение со многими процессами. Я уверен, что в Украине эта война не остановится. Будет еще много других вещей. Лавров на днях сказал, что казахи и молдаване – это братья. Готовьтесь, братья казахи и братья молдаване", – заявил секретарь СНБО.
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