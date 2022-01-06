Едва заметили в 30 метрах от берега: в Одессе чудом спасли женщину, которую уносило в море

В Одессе во время пробежки неравнодушные спасли женщину, которая тонула в море / УНИАН

В Одессе в курортном районе города Аркадия неравнодушные местные жители спасли из воды обессиленную женщину, которую уносило в море.

Женщина едва не утонула, и ее чудом заметили среди волн, пишет "Думская".

Происшествие произошло примерно в 07:40 утра в четверг, 6 января. Как рассказал изданию мужчина, отправивший видео спасения, женщину заметили люди, которые вышли на утреннюю пробежку. Ее уносило волнами все дальше и она была обессилена.

Сначала бегуны не поняли, что на расстоянии около 30 метров от себя видят именно человека. Они подумали, что это просто мешок. Однако потом поняли,что это человек в темной одежде, который тонет.

"Один из спортсменов прыгнул с пирса и вытащил обессиленную женщину к берегу. Другие помогли вытащить ее на плиты. Была бы погода хуже, никто бы не увидел. Спасли. Рождественское чудо!", – рассказал очевидец.

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Напомним, в Житомирской области мужчина с женой, которая была на восьмом месяце беременности, пошли рыбачить и утонули. Их тела искали несколько дней.

Кроме этого, в Херсонской области в местном пруду из-за тонкого льда утонули двое 8-летних детей. Это произошло на пруду села Раздольное Каховского района.

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