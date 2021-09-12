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Ему 62, ей 23, уединились в авто и погибли: под Харьковом микроавтобус с парой скатился в воду - СМИ

12 сентября 2021, 08:17

В соцсетях пишут, что в машине находились 62-летний мужчина и 23-летняя девушка.

Под Харьковом микроавтобус с людьми скатился в воду / скриншот СТО Харьков

Вечером в субботу, 11 сентября, в поселке Безлюдовка, прилегающем к южной окраине Харькова, утонул в водоеме микроавтобус ГАЗель, в котором, по предварительной информации, находилась 62-летний мужчина и 23-летняя девушка.

Спасатели длительное время пытались вытащить машину и тела погибших на берег, сообщили в Telegram-канале "СТО Харьков".

Отмечается, что микроавтобус, скатившись в воду с песчаного берега, перевернулся на крышу, и его не удавалось поставить на колеса. Один трос во время спасательной операции оборвался.

В то же время в соцсетях сообщили, что пара решила уединиться на заднем сиденье ГАЗели. Во время любовных утех машина неожиданно съехала в воду. Люди выбраться из авто не успели.

В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Харьковской области журналистам подтвердили, что автомобиль у Харькова в Безлюдовке действительно ушел под воду. Это произошло вечером 11 сентября. Отмечается, что по состоянию на начало суток 12 сентября вытящить автомобиль не удавалось, так как обрывался трос. Но после полуночи стало известно, что авто с глубины около 5 метров таки вытащили.

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В ГСЧС не указывали, были ли люди в машине, и сколько их там могло быть, не уведомили и о марке утонувшего авто.

Чуть позже в телеграм-канале Труха Харьков сообщили, что в машине находились 62-летний мужчина и 23-летняя девушка.

Микроавтобус вытащили из воды / скриншот Труха Харьков

"Приезжал сын (около 30 лет), он же владелец авто. Рассказал, что 2 дня назад дал папе машину, так как машина отца в ремонте. Отец сказал маме (жене), что поехал лечить ухо, а сам с молодой девкой в бусике на Безлюдовке…Ему было 62, ей 23", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее на Черкассчине супружеская пара, отдыхая на берегу местного водоема, решила на спор переплыть реку. В частности, женщина хотела доказать мужу, что она сможет преодолеть длительную дистанцию вплавь. В итоге муж и жена утонули.

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