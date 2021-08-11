Пока мать отвернулась: в Одесской области утонул 4-летний мальчик

Мальчик утонул в море / Марина Григоренко

В Одесской области во время отдыха на Песчаной косе утонул ребенок. Как сообщают в полиции области, 4-летний мальчик погиб во время купания с семьей.

"Происшествие произошло вчера, 10 августа, на 53-м километре Песчаной косы Черного моря. Туда на отдых приехала многодетная семья из Измаильского района", - отметили в Нацполиции.

4-летний мальчик захлебнулся, когда купался с братом, сестрой и 29-летней мамой. Женщина на некоторое время отвлеклась на двоих других детей, находившихся на берегу с мужем. Затем она увидела сына без сознания и немедленно достала из воды. Медики, прибывшие на вызов, констатировали смерть мальчика.

"Ведомости по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 п.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой" несчастный случай ". Проводится досудебное расследование", — рассказывают в полиции.

Правоохранители обратились к гражданам с просьбой следить детей во время отдыха на воде, пользоваться жилетами, а не заплывать далеко от берега и в случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно вызвать спасателей (101), полицейских (102) и медиков (103).

Реклама

Читайте такжеМальчик не умел плавать: новые детали гибели ребенка в аквапарке Днепра

Как ранее сообщал Главред, 8 августа, в Днепре в большом бассейне в аквапарке Happy Day в жилом массиве Победа утонул 9-летний мальчик.