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Мать была навеселе: известны подробности трагической гибели ребенка в аквапарке Днепра

9 августа 2021, 10:20
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Мальчика вытащили из воды и позвали медиков. Приехала и скорая помощь, но реанимационные мероприятия врачей не дали результата. Ребенок умер на месте.

аквапарк
В аквапарке Happy Day произошла трагедия - утонул ребенок/ Фото facebook.com/aquaparkdnepr

В воскресенье, 8 августа, в Днепре в большом бассейне в аквапарке Happy Day в жилом массиве Победа утонул 9-летний мальчик.

Ребенок приехал в аквапарк с мамой. Трагедия произошла, когда женщина оставила сына одного и отошла в другую сторону аквапарка, сообщает местное издание Наше місто.

Один из работников заведения заметил, что ребенку стало плохо в бассейне для взрослых. Мальчика вытащили и позвали медиков. Приехала и скорая помощь, но реанимационные мероприятия врачей не дали результата. Ребенок умер на месте.

В социальных сетях пишут, что мальчик приехал в аквапарк не только с матерью, но и с отцом. По словам пользователей Facebook, мать якобы была в состоянии алкогольного опьянения.

"В голове не укладывается, зачем в подобных заведениях продают спиртные напитки, какого х**на впускают людей в нетрезвом состоянии, тем более если они с детьми! Какого х**на маленький ребенок плавает во взрослом бассейне один? Родители отвлеклись? ок! Инструкторы где????", - пишет один из пользователей.

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Некоторые пишут, что сложно понять, когда человек тонет, так как при этом он не издает звуков и не размахивает руками, как это показывают в кино.

Другие возмущаются из-за безответственности родителей и сотрудников аквапарка:

Правоохранители выясняют все детали трагедии. Тем временем на странице Happy Day в Facebook сообщили, что 9 августа аквапарк не работает. Причиной назвали санитарный день.

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Как сообщал Главред, 17 июля в Житомирской области возле села Тарасовка во время отдыха семьи на берегу водоема пропал 6-летний мальчик. Ребенка пытались разыскать, но безрезультатно. Уже утром следующего дня тело ребенка достали из воды спасатели.

Правоохранители выяснили, что у водоема в тот день отдыхали две подруги со своими детьми. Дети плескались в воде, а когда внезапно поднялся ветер, и испортилась погода, женщины решили завершить прогулку.

Пока дети выходили на берег, их матери собирали вещи. Через несколько минут оказалось, что 6-летний мальчик исчез. Испуганная мать начала звать его, но ребенок не отзывался. Самостоятельные поиски ничего не дали.

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