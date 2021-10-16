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В Индонезии во время изучения реки утонули 11 детей

16 октября 2021, 11:01

Трагедией обернулось обучение скаутов вдоль берега реки Силеур-Леуви-Или в Индонезии.

В Индонезии во время школьного занятия в реке утонули 11 детей / Reuters

В Индонезии в провинции Западная Ява в реке утонули 11 учеников. Они принимали участие в скаутском мероприятии.

Как сообщает Синьхуа, происшествие произошло вчера, 15 октября. Спасатели обнаружили 11 тел учащихся, которые утонули в реке в провинции Западная Ява во время школьного занятия по изучению реки.

Выяснилось, что около 150 учеников младшей средней школы Харапан бар проводили обучение скаутов вдоль берега реки Силеур-Леуви-Или в селе Деса-Утама в районе Чамиса. В какой-то момент часть детей упала в реку - 21 ребенок.

Спасти удалось 10 детей, остальные — погибли.

"Одиннадцать были найдены мертвыми, а двое из выживших получили травмы, и им оказали помощь в больнице", — сообщил пресс-секретарь провинциальной службы поиска и спасения Сене Вуланадари.

Сейчас выясняют, нет ли еще пропавших учеников.

Напомним, ранее в Житомирской области возле села Тарасовка во время отдыха семьи на берегу водоема пропал 6-летний мальчик. Ребенка пытались разыскать, но безрезультатно. Уже утром следующего дня тело ребенка достали из воды спасатели – он утонул.

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