"Кричал и бился в судорогах": на Черниговщине от ударов током утонули двое мужчин

На Черниговщине от ударов током утонули двое мужчин / Общественное

На Черниговщине двое мужчин утонули во время отдыха в туристско-гостиничном комплексе "Бреч" (возле города Корюковка). Об этом со ссылкой на очевидца Евгения Кириенко сообщает Общественное.

Известно, что погибшие были сотрудниками одной из черниговских IT-компаний. Евгений, который плавал в семи-восьми метрах от места инцидента, рассказал, что наблюдал в водоеме электрические разряды

"Вдоль берега плавал мой коллега Владислав, и вдруг он выдал характерный крик, будто бы конвульсионный, и движения его тела были похожи, как ударило током, но я этого сначала не понял. И он пошел на дно, его уже не было видно", — рассказал мужчина.

Никакой борьбы или попытки выплыть со стороны Владислава не было, а другой коллега, бросившийся на помощь к нему, тут же тоже пошел ко дну.

"Также был крик, и он пошел ко дну сразу же. Никаких попыток выплыть или иных движений. Он упал. Я проплыл в их сторону, понял, что это — ток, развернулся и крикнул коллегам, чтобы те выходили из воды. Пришел сотрудник комплекса, он был одет в форму охранника. Он сел на сап и начал веслом доставать тело. Но он говорил, что бьет током. И не позволял подходить к воде", - говорит Евгений.

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Администрация комплекса "Бреч" от комментариев отказалась. Тем временем правоохранители открыли производство по статье об убийстве по неосторожности. Ее санкция предусматривает от пяти до восьми лет заключения. Точную причину смерти мужчин сейчас устанавливают судмедэксперты.

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Напомним, ранее в Житомирской области – там возле села Тарасовка во время отдыха семьи на берегу водоема пропал шестилетний мальчик. Ребенка пытались разыскать, но безрезультатно.

Уже утром следующего дня – 18 июля - тело ребенка достали из воды спасатели.