Эксперт сказал, грозят ли России новые санкции после Крымской платформы

После Крымской платформы по РФ не ударят новыми санкциями, полагает Тарас Загородний / УНИАН

Крымская платформа для деоккупации захваченного Россией Крыма является хорошим инструментом для напоминания о проблеме полуострова, однако благодаря ей против РФ не введут дополнительные санкции.

Россию не накажут новыми ограничительными мерами, несмотря на то, что в Крыму нарушают права человека и ряд международных договоренностей, рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний на чате в Главреде.

По мнению эксперт, в ходе платформы по Крыму европейская сторона будет вяло рассказывать, что она тоже переживает за полуостров.

"…Однако показательный пример – австрийская фирма, которая строит оперу в Крыму. У австрийцев спросили, что это, и они ответили – мол, это частная фирма, но Австрия по-прежнему поддерживает целостность Украины. И даже не засмеялись, когда так сказали", – отметил Загородний.

Что такое Крымская платформа, и когда ожидается первый саммит

Платформой по Крыму называют площадку для переговоров, направленных на освобождение Крыма от оккупации.

Президент Владимир Зеленский в конце сентября прошлого года обсудил создание крымской переговорной площадки с высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Позже – в начале октября 2020-го – украинский лидер заявил, что ЕС готов присоединиться к новой платформе.

В Офисе президента говорили, что проведение первого саммита Крымской платформы запланировано на 23 августа 2021 года. У Зеленского отмечали, что мероприятие посетят иностранные лидеры.