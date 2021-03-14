УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Эксперт сказал, грозят ли России новые санкции после Крымской платформы

14 марта 2021, 03:40
Прослушать новость
Остановить

Тарас Загородний спрогнозировал поведение европейской стороны во время платформы по деоккупации Крыма.

Загородний полагает, что после платформы по деоккупации Крыма по России не ударят новыми санкциями
После Крымской платформы по РФ не ударят новыми санкциями, полагает Тарас Загородний / УНИАН

Крымская платформа для деоккупации захваченного Россией Крыма является хорошим инструментом для напоминания о проблеме полуострова, однако благодаря ей против РФ не введут дополнительные санкции.

Россию не накажут новыми ограничительными мерами, несмотря на то, что в Крыму нарушают права человека и ряд международных договоренностей, рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний на чате в Главреде.

По мнению эксперт, в ходе платформы по Крыму европейская сторона будет вяло рассказывать, что она тоже переживает за полуостров.

"…Однако показательный пример – австрийская фирма, которая строит оперу в Крыму. У австрийцев спросили, что это, и они ответили – мол, это частная фирма, но Австрия по-прежнему поддерживает целостность Украины. И даже не засмеялись, когда так сказали", – отметил Загородний.

Что такое Крымская платформа, и когда ожидается первый саммит

  • Платформой по Крыму называют площадку для переговоров, направленных на освобождение Крыма от оккупации.
  • Президент Владимир Зеленский в конце сентября прошлого года обсудил создание крымской переговорной площадки с высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
  • Позже – в начале октября 2020-го – украинский лидер заявил, что ЕС готов присоединиться к новой платформе.
  • В Офисе президента говорили, что проведение первого саммита Крымской платформы запланировано на 23 августа 2021 года. У Зеленского отмечали, что мероприятие посетят иностранные лидеры.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

США и европейские страны наказали РФ санкциями за захват полуострова. Ограничительные меры коснулись не только отдельных личностей – были наказаны компании и целые секторы российской экономики.

санкции против России Тарас Загородний Крымская платформа
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперт сказал, грозят ли России новые санкции после Крымской платформы». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
На Херсонщине рассказали о подозреваемых в убийстве ребенка – СМИНа Херсонщине рассказали о подозреваемых в убийстве ребенка – СМИ На Херсонщине нашли мертвой пропавшую школьницуНа Херсонщине нашли мертвой пропавшую школьницу В Сети указали на нестыковки в деле о гибели ребенка на ХерсонщинеВ Сети указали на нестыковки в деле о гибели ребенка на Херсонщине Всплыли зловещие детали в деле об убийстве девочки на ХерсонщинеВсплыли зловещие детали в деле об убийстве девочки на Херсонщине Пекин поставил Киеву условие в ответ на планы национализации Мотор СичиПекин поставил Киеву условие в ответ на планы национализации Мотор Сичи

Последние новости

03:40
Эксперт сказал, грозят ли России новые санкции после Крымской платформы
03:04
В Слуге народа сказали, будут ли просить Зеленского снова идти в президенты Видео
02:36
Гороскоп на 14 марта для всех: неоценимая услуга и ценная потеря Видео
02:02
В Николаеве чиновник ОГА устроил гонку с полицией и нарвался на неприятности
01:35
Журналисты показали "дворец Медведчука" в оккупированном Крыму Видео
Реклама
01:03
"Слуга народа" в Киеве грубо нарушил ПДД и поплатился
00:37
Часть Украины накроет похолодание и мокрый снег – синоптик
00:19
Поздравления с Прощенным воскресеньем друзьям и родным – открытки, стихи и проза Видео
13 марта, суббота
23:55
AstraZeneca объяснила сокращение поставок вакцины в ЕС
23:51
В МИД объяснили роль замсекретаря СНБО в ситуации с договором по ЧФ РФ Видео
23:28
Оккупанты Крыма похвастались, сколько выложат средств для решения проблемы с водой Видео
22:58
У Зеленского объяснили, как использовать русский язык в борьбе с РФ Видео
22:52
Глава Минздрава Иордании подал в отставку из-за трагедии в COVID-больнице
22:16
Ляшко пояснил, куда девать "лишние" дозы вакцин от коронавируса
22:02
В ЕС разразилась дискуссия из-за планов против России – Bloomberg Видео
21:42
В Москве силовики по-зверски разогнали форум, много задержанных Видео
21:07
Ляшко откровенно высказался о темпах вакцинации в Украине Видео
20:52
Эксперт рассказал, чем угрожает депутатам голосование за ЧФ РФ в Крыму Видео
20:34
"Слуга народа" влип в скандал на съезде партии Видео
19:46
Белым по черному: волшебный черный маникюр на весну Фото
Реклама
19:40
Минздрав обнародовал перечень побочных эффектов от Covishield
19:29
В Минздраве рассказали о планах по вакцинации украинцев старше 80 лет Видео
19:07
В Норвегии медиков госпитализировали после вакцинации AstraZeneca
18:47
Всплыли зловещие детали в деле об убийстве девочки на Херсонщине Видео
18:31
В Казахстане разбился военный самолет, есть жертвы Видео
18:11
Арахамия объяснил обострение на Донбассе и предупредил РФ об ударе Видео
17:57
В Днепре агрессивные подростки зверски избили школьника Видео
17:30
Эксперт назвал пугающую цифру ежедневных заражений COVID-19 в Украине Видео
17:28
СМИ узнали о требованиях ЕС по открытию границ для иностранцев Видео
17:00
В моде платья миди с фантастическими цветочными принтами и разрезами Фото
16:43
В ЕС забили тревогу из-за вакцинации и заявили о несправедливости Видео
16:38
Стало известно об отношении Украины и мира к США, России и Китаю Видео
16:04
Как правильно красить глаза тушью под маску для лица Видео
15:53
Академик предупредил, когда в Украине разбушуется коронавирус Видео
15:26
В новом рейтинге богатейших украинцев произошло внезапное изменение Видео
15:25
Климкин заявил, что Украина должна готовиться воевать на территории РФ Видео
14:57
В Украине обновили зоны карантина: где высокий уровень госпитализации Видео
14:36
Украинцам рассказали, где и когда ждать резкого потепления до +15° Видео
13:49
Литвин напомнил о помощи оппозиции в одобрении Харьковских соглашений Видео
13:23
Биткоин резко взлетел и достиг исторического максимума Видео
Реклама
13:04
В полиции рассказали о подозреваемых в убийстве ребенка на Херсонщине Видео
12:58
Путин "прикрыл" захват Крыма конфликтом на Донбассе
12:54
"В штаны залезли": Лукашенко прокомментировал фильм о его богатствах Видео
12:26
В Госдуме ответили на требование Кулебы дать полный доступ в Крым Видео
12:23
Киев зальет дождями – синоптик назвал дату Видео
11:56
Самый красивый красный маникюр на весну 2021 Фото
11:48
Зеленский рассказал об очищении "слуг народа" от "засланных казачков" Видео
11:29
США не впишутся за Украину в переговорах по Донбассу - эксперт Видео
10:35
Литвин объяснил, почему Харьковские соглашения всплыли именно сейчас Видео
10:28
Арахамия оправдался за нарушение ПДД у Офиса Зеленского
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять