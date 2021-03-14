Эксперт сказал, грозят ли России новые санкции после Крымской платформы

Тарас Загородний спрогнозировал поведение европейской стороны во время платформы по деоккупации Крыма.
Крымская платформа для деоккупации захваченного Россией Крыма является хорошим инструментом для напоминания о проблеме полуострова, однако благодаря ей против РФ не введут дополнительные санкции.
Россию не накажут новыми ограничительными мерами, несмотря на то, что в Крыму нарушают права человека и ряд международных договоренностей, рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний на чате в Главреде.
По мнению эксперт, в ходе платформы по Крыму европейская сторона будет вяло рассказывать, что она тоже переживает за полуостров.
"…Однако показательный пример – австрийская фирма, которая строит оперу в Крыму. У австрийцев спросили, что это, и они ответили – мол, это частная фирма, но Австрия по-прежнему поддерживает целостность Украины. И даже не засмеялись, когда так сказали", – отметил Загородний.
Что такое Крымская платформа, и когда ожидается первый саммит
- Платформой по Крыму называют площадку для переговоров, направленных на освобождение Крыма от оккупации.
- Президент Владимир Зеленский в конце сентября прошлого года обсудил создание крымской переговорной площадки с высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
- Позже – в начале октября 2020-го – украинский лидер заявил, что ЕС готов присоединиться к новой платформе.
- В Офисе президента говорили, что проведение первого саммита Крымской платформы запланировано на 23 августа 2021 года. У Зеленского отмечали, что мероприятие посетят иностранные лидеры.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.
США и европейские страны наказали РФ санкциями за захват полуострова. Ограничительные меры коснулись не только отдельных личностей – были наказаны компании и целые секторы российской экономики.