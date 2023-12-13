Это только начало: эксперт предупредил о новых целях для хакерских атак РФ

По словам эксперта, хакерские атаки россиян за правительственные и неправительственные организации в Украине осуществляются почти ежедневно и по несколько раз.

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Эксперт назвал приоритетные цели для хакерских атак России / Коллаж Главред, фото: facebook.com/kyivstar/, pixabay

Кроме последней атаки на "Киевстар" россияне постоянно проводят хакерские атаки, просто информация о них не попадает в публичное пространство - об этом не сообщают ни сами пострадавшие, ни государственные органы. Если этого не делают, соответственно, такова их эффективность. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт по кибербезопасности Константин Корсун.

По его словам, у россиян над этими атаками работают специальные команды, 16 и 18 центры ФСБ, есть мощные группы в ГРУ РФ, о которых знают наши спецслужбы.

"Что касается возможных объектов для удара, то их очень много - политическое, военное руководство, различные объекты критической инфраструктуры, ключевые государственные органы и т.д.", - указывает эксперт.

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Он также добавляет, что например, сайт СБУ россияне атакуют с 2014 года ежедневно по несколько раз. Так же, как сайты президента и Верховной Рады.

"В тепловой генерации подобные технологии минимально задействованы, поэтому в большинстве случаев физически невозможно кибератакой остановить электростанцию или тепловую станцию. Кто будет следующей жертвой атаки доподлинно сказать невозможно - это могут быть финансовые институты, транспортные компании, Энергетические учреждения и т.д.", - отметил Константин Корсун.

Однако, как указывает эксперт, эти нападения не могут полностью привести к парализации страны. Российские силы пытались осуществить такие парализующие атаки на начальном этапе вторжения.

"Им этого не удалось - система доступа к интернету в Украине не регулируется государством, что придает этой системе большой мощности и устойчивости за счет децентрализации. Тем более, что мобильные операторы готовились к таким сценариям заранее, и вложили много средств и человеческого ресурса на это", - отмечает эксперт по кибербезопасности.

Он также делает вывод, что "хакнуть" можно любую систему или организацию независимо от уровня защиты. Однако важным условием для этого является время и ресурсы, которые задействованы в операции.

"У России в этом плане ресурсы ограничены, поэтому вряд ли что-то подобное произойдет в ближайшее время", - резюмирует Константин Корсун.

Хакерская атака на "Киевстар"

Напомним, как ранее сообщал Главред, во вторник, 12 декабря, функционирование мобильного оператора "Киевстар" было нарушено из-за масштабной хакерской атаки. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Комаров.

Позже стало известно, что определенная часть банкоматов, POS-терминалов и информационно-платежных терминалов Ощадбанку прекратила свою работу из-за неисправности в работе сервисов "Киевстар".

В Министерстве цифровой трансформации объяснили, почему национальный роуминг перестал работать после сбоя в работе сети оператора Киевстар. Недоступность национального роуминга обусловлена тем, что сети Киевстар не могли передавать информацию о своих абонентах другим операторам.

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