Час без связи - огромные убытки: нардеп о последствиях атаки на "Киевстар"

Что понесет за собой масштабный сбой в сети "Киевстар".

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Нардеп о последствиях атаки на "Киевстар" / коллаж: Главред, фото: УНИАН, викимедиа

В связи с масштабным сбоем в сети "Киевстар" в украине 24 миллиона человек остались без связи. Об этом сообщила народный депутат Виктория Гриб.

По словам народного депутата, члена комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, каждый час без связи несет за собой "огромные убытки". Она заявила, что сбой в работе оператора демонстрирует ни что иное, как "тотальную уязвимость" телекоммуникационной инфраструктуры. Всё дело в том, что из-за сбоя в мобильной сети начались сбои в банковских сервисах, терминалах и банкоматах, для работы которых также используется мобильная карточка.

Виктория Гриб добавила, что "Киевстар" - это крупнейшая инфраструктура связи, которой пользуются, по меньшей мере, 24 миллиона абонентов. В связи с этим, даже малейший сбой - это всегда убытки для страны.

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"Для бизнеса даже час без связи — это огромные убытки. Я уже молчу о невозможности вызвать скорую или полицию, или же спасателей в прифронтовых регионах", - написала Гриб.

Как следствие, депутат Виктория Гриб призывает начать серезно расследовать кибератаку и сделать выводы из ситуации, которая сложилась в Украине, поскольку кибернетика - это структура, которая находится наряду с энергетикой.

Масштабный сбой в работе Киевстар

Напомним, рано утром 12 декабря в работе мобильного оператора Киевстар произошел масштабный сбой. Абоненты заявляют об отсутствии сети. При попытке дозвониться слышат ответ "мобильная сеть недоступна". "Лег" даже официальный сайт компании Киевстар.

Затем стало известно, что часть банкоматов, POS-терминалов и информативно-платежных терминалов Ощадбанка не работают из-за сбоя в работе сервисов Kyivstar.

Также, в Министерстве цифровой трансформации разъяснили, почему национальный роуминг стал недоступным после сбоя в работе сети оператора Киевстар. Причиной недоступности нацроуминга стала невозможность передачи сетью Киевстар информации об их абонентах другим операторам.

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