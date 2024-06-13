Формируется "подводная морская пехота": ситуация на острове Нестрига изменилась

Россияне последние недели не оставляли попыток отбить остров Нестрига, что на Херсонщине, однако сейчас оккупационные войска изменили характер своих действий.

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На Херсонщине в районе острова Нестрига враг взял оперативную паузу / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрин Google Maps

Войска страны-агрессора России в районе острова Нестрига взяли оперативную паузу. Однако, это вряд ли означает, что они отказались от замысла отбить позиции ВСУ, рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире телеканала FREEДОМ.

"Под островом Нестрига сегодня формируется "подводная морская пехота" Российской Федерации. Есть определенная оперативная пауза. Враг проводит минирование, пытаются обстреливать, в том числе и наши силы, которые находятся на днепровских островах. Но штурмовые действия пока временно, я думаю, не проводят, готовятся к новым действиям", - сказал он.

В то же время Силы обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи на левобережье Херсонщины благодаря плацдармам, где им удалось закрепиться. Враг страдает от постоянных ударов, по нашим позициям - в целом ситуацию удалось стабилизировать.

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"Контрбатарейная борьба с нашего правого берега для врага не оставляет шансов на сладкую жизнь. Да, обстрелы Херсонщины ежедневно - это то, что болит. Гибнут люди, уничтожается инфраструктура. В любом случае придет то время, в этом нет сомнений, когда эти обстрелы прекратятся, потому что будет наше движение вперед. Но пока мы говорим о стабилизации линии фронта, в том числе и на южном направлении", - отметил Братчук.

Прокомментировал представитель Украинской добровольческой армии Юга и ситуацию в районе Роботино. На данный момент село остается "серой зоной", но оно находится под огневым контролем Вооруженных сил Украины.

"Очень сложно оборонять действительно эту "серую зону". Однако приходится выполнять эти задачи, чтобы враг не смог продвинуться вперед", - заверил Братчук.

Кто такой Сергей Братчук? Братчук Сергей Борисович - пресс-секретарь председателя Одесской областной военной администрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины. С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.

Движение российских оккупантов на фронте - что известно

Напомним, несмотря на то, что ВСУ контратакуют оккупантов и отбили первую волну наступления армии страны-агрессора России в Харьковской области, захватчики продолжают усиливать свои позиции и готовятся ко второй волне наступления.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска на украинской границе в Сумской области имеют накопление сил, поэтому они проводят там определенные маневры. Однако решится ли враг пойти вперед - пока неизвестно.

Накануне главком Сирский сообщил, что основные усилия оккупационных войск РФ все еще сосредоточены на Покровском и Кураховском направлениях. Здесь врагом сосредоточено наибольшее количество штурмовых подразделений из состава восьми ударных бригад.

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