Готовят ударный кулак: экс-командир Айдара назвал дату начала нового наступления РФ

Военный эксперт отмечает, что для подготовки российских войск в рамках новой волны мобилизации в России нужно от четырех до пяти месяцев.

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Экс-командир Айдара назвал дату начала нового наступления РФ / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Российские оккупанты могут начать новое масштабное наступ ление на территорию Украины уже в августе. Для этого российское командование дополнительно мобилизует еще 300 тысяч человек. Об этом в эфире радио FM Галичина рассказал политический и военный аналитик, ветеран АТО, экс-командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий

"Россияне проводят новую мобилизацию - 300 тысяч. Как вы думаете, для чего они это делают? Просто, чтобы держать линию фронта? Так они и сейчас ее неплохо держат. Они и так сейчас в наступлении. Это означает, что они собираются именно переламывать ход войны в свою пользу. Они собираются наступать дальше. И им для этого не хватает того количества людей, которое сейчас воюет", - подчеркнул Дикий.

Он считает, что прогноз от издания Politico о возможности большого наступления российских захватчиков в августе является реалистичным.

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"Как раз не раньше. Дело в том, что тот контингент, который наступает сейчас, он на что-то серьезное не способен. Вот сейчас он делает максимум. Россияне из него выжимают максимум возможного. И то, на самом деле, фронт по сути понемногу прогибается. Они же ползут вперед. Они ползут по 100 метров в день, но ползут все это время", - сказал эксперт.

Он отмечает, что россияне не объявляли новую волну мобилизации из-за проведения так называемых выборов президента РФ. Эксперт отметил, что в среднем цикл мобилизации занимает от четырех до пяти месяцев.

"Как раз в августе эти 300 тысяч новых "ч*онь" будут готовы присоединиться к войне", - отметил Евгений Дикий.

Кто такой Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году - командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 года возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Новое наступление РФ - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, глава ГУР Кирилл Буданов описал ситуацию на фронте как "сложную, но контролируемую" и высказал мнение, что российское наступление на востоке Украины начнется в конце мая.

В то же время, российские оккупанты продолжают ежедневные обстрелы Харькова баллистикой, бросают авиабомбы и используют "Шахеды" для атак. Диктатор Путин выразил намерение захватить Харьков, несмотря на возможное большое количество жертв среди российской армии во время наступления на город. Об этом сообщил российский юрист Марк Фейгин.

Руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт Александр Мусиенко прогнозирует, что РФ будет готова начать новое наступ ление в Украине "в мае-июне".

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