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Графики отключения света на 28 июня: как часто будут выключать электроэнергию

Ангелина Подвысоцкая
27 июня 2024, 18:22
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Графики отключения электроэнергии 28 июня будут задействованы для бытовых и промышленных потребителей.
гаснет свет
Графики отключения света на 28 июня / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

В Украине в пятницу, 28 июня, будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Они будут введены на все сутки. Об этом сообщает Укрэнерго.

Следует отметить, что объем ограничений будет меньше, чем в последние дни. Объем будет одинаковым от 00:00 до 24:00.

"Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается. Когда по графику у вас есть свет - потребляйте, пожалуйста, экономно", - говорится в сообщении.

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Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

энергопотребление инфографика
Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко заявил, что в Украине критически не хватает внутренней генерации электроэнергии из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов.

В то же время пока рано делать прогнозы относительно энергетической ситуации в Украине в осенне-зимний период. Часть критического оборудования удалось восстановить.

Кроме того, известно, что избежать отключений электричества в осенне-зимний период 2024/2025 годов будет трудно из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры.

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