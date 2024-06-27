Графики отключения света на 28 июня: как часто будут выключать электроэнергию

В Украине в пятницу, 28 июня, будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Они будут введены на все сутки. Об этом сообщает Укрэнерго.
Следует отметить, что объем ограничений будет меньше, чем в последние дни. Объем будет одинаковым от 00:00 до 24:00.
"Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается. Когда по графику у вас есть свет - потребляйте, пожалуйста, экономно", - говорится в сообщении.видео дня
Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Отключение света в Украине - последние новости
Напомним, генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко заявил, что в Украине критически не хватает внутренней генерации электроэнергии из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов.
В то же время пока рано делать прогнозы относительно энергетической ситуации в Украине в осенне-зимний период. Часть критического оборудования удалось восстановить.
Кроме того, известно, что избежать отключений электричества в осенне-зимний период 2024/2025 годов будет трудно из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры.
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