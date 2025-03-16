Графики отключения света возвращаются: когда будут действовать ограничения 17 марта

Графики отключения света вводят из-за российских атак на энергообъекты.

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График отключения света на 17 марта / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Что известно:

17 марта будут действовать графики отключения света

Графики отключения света будут введены с 6:00 до 20:00

В Украине на понедельник, 17 марта, вводят графики отключения света. Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики будут действовать с 6:00 до 20:00. Они будут применяться для промышленности и бизнеса. Для промышленных потребителей ограничения не предусматриваются.

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"Причина введения ограничений - последствия российских атак на энергообъекты ... Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго). Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно!" - говорится в сообщении.

Отключение света в Украине - последние новости

Как писал Главред, российские оккупанты в течение прошлого года регулярно атаковали украинские энергетические объекты, заявил Герман Галущенко.

Несмотря на то, что украинским энергетикам удалось стабилизировать энергосистему и уменьшить отключения, в январе могут вернуться длительные графики отключений света. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что ситуация будет тяжелой, но не критической.

Эксперт по энергетическим вопросам Станислав Игнатьев заявлял, если среднесуточная температура воздуха опустится до -10°C, тогда отключения электроэнергии в крупных городах Украины могут длиться по 10-12 часов в сутки.

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