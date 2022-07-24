Грохот и клубы дыма: под Мелитополем взорвали железную дорогу

Под Мелитополем взорвали железнодорожное полотно / ria-m.tv

В ночь на воскресенье, 24 июля, под Мелитополем Запорожской области в результате взрывов разрушено железнодорожное полотно.

Как рассказали очевидцы, около часу ночи со стороны Нового Мелитополя были слышны сирены, а со стороны аэродрома люди наблюдали дым, пишет РИА Мелитополь.

Отметим, что в Сети уже опубликованы фото результатов взрывов на железной дороге под Мелитополем.

Отмечается, что разбито железнодорожное полотно в районе переезда на станции в Новобогдановке Мелитопольского района, также повреждено здание переездного поста.

"Не исключено, что сработали Силы Специальных Операций (ССО) Украины", - уточняет издание.

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