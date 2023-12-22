Известный документальный фотограф Влада Либерова получила ранение на фронте

Украинская документальная фотографка Влада Либерова получила ранение на фронте. Супруги Либеровы попали под вражеский обстрел на Авдеевском направлении. Ее муж, также фотограф и коллега, Константин Либеров, сообщил об этом в своем Instagram.
На видеозаписи, опубликованной ее мужем, видно, что у Влады ранено бедро. Позже стало известно, что фотограф получила осколочную рану.
Константин отметил, что "сегодня у нас у всех второй день рождения". К счастью, угрозы для ее жизни и других волонтеров, которые находились в автомобиле, нет.
Отметим, что Константин и Влада Либеровы, известные как Libkos, это документальные фотографы. Супруги фиксируют события в Украине с первых дней полномасштабного вторжения. Они работали на Киевщине, Харьковской и Херсонской областях, документировали ситуацию в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Их работы получили признание мировых СМИ.
Российские обстрелы
Напомним, в ночь на 14 декабря РФ обстреляла Одесскую область. По информации ГСЧС, 11 человек, среди которых трое детей, пострадали, еще пять человек госпитализированы с телесными повреждениями.
Также оккупанты обстреляли теплоэлектростанцию на востоке. Из-за вражеского обстрела повреждений получило оборудование.
Кроме этого, склад гуманитарной помощи в Херсоне был разрушен во время обстрела россиян. Все запасы помощи полностью выгорели.
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