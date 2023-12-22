Известный документальный фотограф Влада Либерова получила ранение на фронте

Влада и Константин Либеровы попали под вражеский обстрел на Авдеевском направлении.

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Влада Либерова попала под обстрел / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/sapiens.fish, скрин с видео instagram.com/libkos

Украинская документальная фотографка Влада Либерова получила ранение на фронте. Супруги Либеровы попали под вражеский обстрел на Авдеевском направлении. Ее муж, также фотограф и коллега, Константин Либеров, сообщил об этом в своем Instagram.

На видеозаписи, опубликованной ее мужем, видно, что у Влады ранено бедро. Позже стало известно, что фотограф получила осколочную рану.

Власти Либерова получили ранения / Фото: instagram.com/libkos

Константин отметил, что "сегодня у нас у всех второй день рождения". К счастью, угрозы для ее жизни и других волонтеров, которые находились в автомобиле, нет.

видео дня

Отметим, что Константин и Влада Либеровы, известные как Libkos, это документальные фотографы. Супруги фиксируют события в Украине с первых дней полномасштабного вторжения. Они работали на Киевщине, Харьковской и Херсонской областях, документировали ситуацию в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Их работы получили признание мировых СМИ.

Российские обстрелы

Напомним, в ночь на 14 декабря РФ обстреляла Одесскую область. По информации ГСЧС, 11 человек, среди которых трое детей, пострадали, еще пять человек госпитализированы с телесными повреждениями.

Также оккупанты обстреляли теплоэлектростанцию на востоке. Из-за вражеского обстрела повреждений получило оборудование.

Кроме этого, склад гуманитарной помощи в Херсоне был разрушен во время обстрела россиян. Все запасы помощи полностью выгорели.

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