РФ атаковала Одесскую область: вспыхнули пожары, пострадали 11 человек

В ночь на 14 декабря страна-агрессор РФ обстреляла Одесскую область. В результате атаки повреждены здания, возникли пожары, ранены жители, в том числе и дети.
Как сообщает пресс-служба ГосЧС, в результате вражеских обстрелов в Одесской области пострадали 11 человек, в том числе три ребенка. После осмотра работниками медицинской службы в больницу с телесными ранениями госпитализированы 5 человек, из них трое - дети.
Кроме того, 11 зданий получили повреждения.
"В результате обстрелов возникло возгорание легкового автомобиля и хозяйственной постройки. 11 рядом расположенных зданий получили повреждения", - говорится в сообщении.
Спасатели сообщили, что на месте установлен мобильный пункт обогрева. С пострадавшими и жителями работают психологи ГосЧС. Подвоз еды и теплых вещей организован Красным Крестом.
Как сообщал Главред, в ночь на 13 декабря российские оккупанты атаковали дронами Одесскую область. БПЛА враг запускал с территории временно оккупированного Крыма. Целью удара были объекты гражданской инфраструктуры региона. ПВО сбила все девять дронов типа "Shahed-131/136".
Кроме того, серия взрывов прогремела в Киеве - страна-агрессор атаковала столицу Украины ракетами. Все цели были сбиты.
Однако из-за падения обломков есть разрушения в четырех районах города. Был поврежден водопровод, горели дома, вылетали окна. К счастью, обошлось без жертв. Известно о 53 пострадавших, из них шестеро детей. Госпитализированы в больницу 18 человек.
Другие новости:
- Ночной удар БПЛА по Украине: в ВСУ пояснили, почему не смогли сбить все дроны
- Целью был объект критической инфраструктуры: новые детали ракетного удара по Киеву
- Ракетный удар по Киеву: Зеленский рассказал о новой "мощной договоренности"