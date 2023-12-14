РФ атаковала Одесскую область: вспыхнули пожары, пострадали 11 человек

После осмотра работниками медицинской службы в больницу с телесными ранениями госпитализированы 5 человек, из них трое - дети.

https://glavred.info/ukraine/rf-atakovala-odesskuyu-oblast-vspyhnuli-pozhary-postradali-11-chelovek-10524890.html Ссылка скопирована

Обстрел Одесской области произошле в ночь на 14 декабря/ Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

В ночь на 14 декабря страна-агрессор РФ обстреляла Одесскую область. В результате атаки повреждены здания, возникли пожары, ранены жители, в том числе и дети.

Как сообщает пресс-служба ГосЧС, в результате вражеских обстрелов в Одесской области пострадали 11 человек, в том числе три ребенка. После осмотра работниками медицинской службы в больницу с телесными ранениями госпитализированы 5 человек, из них трое - дети.

Кроме того, 11 зданий получили повреждения.

видео дня

"В результате обстрелов возникло возгорание легкового автомобиля и хозяйственной постройки. 11 рядом расположенных зданий получили повреждения", - говорится в сообщении.

Спасатели сообщили, что на месте установлен мобильный пункт обогрева. С пострадавшими и жителями работают психологи ГосЧС. Подвоз еды и теплых вещей организован Красным Крестом.

Как сообщал Главред, в ночь на 13 декабря российские оккупанты атаковали дронами Одесскую область. БПЛА враг запускал с территории временно оккупированного Крыма. Целью удара были объекты гражданской инфраструктуры региона. ПВО сбила все девять дронов типа "Shahed-131/136".

Кроме того, серия взрывов прогремела в Киеве - страна-агрессор атаковала столицу Украины ракетами. Все цели были сбиты.

Однако из-за падения обломков есть разрушения в четырех районах города. Был поврежден водопровод, горели дома, вылетали окна. К счастью, обошлось без жертв. Известно о 53 пострадавших, из них шестеро детей. Госпитализированы в больницу 18 человек.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.