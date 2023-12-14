УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ атаковала Одесскую область: вспыхнули пожары, пострадали 11 человек

Анна Ярославская
14 декабря 2023, 06:51
После осмотра работниками медицинской службы в больницу с телесными ранениями госпитализированы 5 человек, из них трое - дети.
Обстрел Одесской области
Обстрел Одесской области произошле в ночь на 14 декабря/ Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

В ночь на 14 декабря страна-агрессор РФ обстреляла Одесскую область. В результате атаки повреждены здания, возникли пожары, ранены жители, в том числе и дети.

Как сообщает пресс-служба ГосЧС, в результате вражеских обстрелов в Одесской области пострадали 11 человек, в том числе три ребенка. После осмотра работниками медицинской службы в больницу с телесными ранениями госпитализированы 5 человек, из них трое - дети.

Кроме того, 11 зданий получили повреждения.

видео дня

"В результате обстрелов возникло возгорание легкового автомобиля и хозяйственной постройки. 11 рядом расположенных зданий получили повреждения", - говорится в сообщении.

  • Обстрел Одесской области 14 декабря
    Обстрел Одесской области 14 декабря Фото: ГосЧС
  • Обстрел Одесской области 14 декабря
    Обстрел Одесской области 14 декабря Фото: ГосЧС
  • Обстрел Одесской области 14 декабря
    Обстрел Одесской области 14 декабря Фото: ГосЧС
  • Обстрел Одесской области 14 декабря
    Обстрел Одесской области 14 декабря Фото: ГосЧС

Спасатели сообщили, что на месте установлен мобильный пункт обогрева. С пострадавшими и жителями работают психологи ГосЧС. Подвоз еды и теплых вещей организован Красным Крестом.

Как сообщал Главред, в ночь на 13 декабря российские оккупанты атаковали дронами Одесскую область. БПЛА враг запускал с территории временно оккупированного Крыма. Целью удара были объекты гражданской инфраструктуры региона. ПВО сбила все девять дронов типа "Shahed-131/136".

Кроме того, серия взрывов прогремела в Киеве - страна-агрессор атаковала столицу Украины ракетами. Все цели были сбиты.

Однако из-за падения обломков есть разрушения в четырех районах города. Был поврежден водопровод, горели дома, вылетали окна. К счастью, обошлось без жертв. Известно о 53 пострадавших, из них шестеро детей. Госпитализированы в больницу 18 человек.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине обстрелы Одесская область новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

РФ атаковала Одесскую область: вспыхнули пожары, пострадали 11 человек

РФ атаковала Одесскую область: вспыхнули пожары, пострадали 11 человек

06:51 Украина
Россия атакует Киев самым опасным оружием: Игнат назвал причину

Россия атакует Киев самым опасным оружием: Игнат назвал причину

01:00 Украина
"Наше солнышко выйдет": Данилов рассказал, может ли Украина проиграть войну

"Наше солнышко выйдет": Данилов рассказал, может ли Украина проиграть войну

22:10 Украина
Все главные новости

Последние новости

06:55

Нужно найти кота в листьях за 10 секунд: необычайная оптическая иллюзия

06:51

РФ атаковала Одесскую область: вспыхнули пожары, пострадали 11 человекФото

06:10

План на 2024: начать реформы и подарить Орбану Свердловскую областьмнение

05:50

Веселая головоломка для самых внимательных: нужно найти яблоко за 11 секунд

05:30

Как увеличить свой доход: сильный ритуал для привлечения денегВидео

Атаку на Киевстар готовили несколько месяцев, к ней могут быть причастны спецслужбы РФ - КорсунАтаку на Киевстар готовили несколько месяцев, к ней могут быть причастны спецслужбы РФ - Корсун
04:05

Как убрать плесень с помощью уксуса: женщина раскрыла полезный лайфхак

03:40

Блогер спел украиноязычный кавер на раскрученный путинистом Киркоровым хит БилыкВидео

03:10

Вы неправильно украшали елку гирляндой: эксперт по декору поделилась секретом

02:42

Подарки для мужчины на Новый 2024 год: 13 беспроигрышных идей на любой вкус

Реклама
02:05

54-летняя "мама Уэнздей" Кэтрин Зета-Джонс показала уставшее лицо без макияжа

01:33

Атака на Киевстар: эксперт объяснил, стоит ли бояться абонентам Vodafone и lifecell

01:00

Россия атакует Киев самым опасным оружием: Игнат назвал причину

00:15

Взял за горло и угрожал: на Львовщине мужчина в форме напал на священника

13 декабря, среда
23:03

Еврокомиссия имеет "план Б": еврокомиссар спрогнозировал, получит ли Украина €50 млрд от ЕС

22:48

43-летний Маколей Калкин женился на матери своих детей - СМИ

22:33

Масштабный сбой "Киевстара": в компании допускают работу диверсанта

22:10

"Наше солнышко выйдет": Данилов рассказал, может ли Украина проиграть войну

21:47

Атака на Киев 13 декабря: стало известно, какой объект пыталась поразить РФ

21:05

Пропагандисты опозорились снова: патриот России SHAMAN выступит в Киеве

20:55

Масштабная хакерская атака на "Киевстар": эксперт назвал две страны, которые ее финансировали

Реклама
20:51

Наступление России набирает обороты: больше всего оккупанты атаковали Авдеевку

20:40

Еврокомиссия разморозила 10 миллиардов евро для Венгрии, но все не так просто

20:08

Ход событий на фронте будет зависеть от политической ситуации в России - Тимочко

20:00

Что хорошо убирает жирные пятна: даже те, что не отстирываются

19:58

В РФ назвали неизлечимый диагноз Пугачевой

19:56

"Сакральная дата": эксперт назвал опасные дни, когда РФ готовит ракетные удары по Украине

19:47

Украину накрывает мощный циклон: какие регионы будет засыпать снегом

19:20

Россияне не взяли Марьинку: ВСУ держат оборону - Тарнавский

19:16

Украина имеет шанс на помощь: работа Конгресса продлена еще на неделю - нардеп

19:14

Экс-муж Лорак появился на светском мероприятии в обнимку с участницей "Холостяка"

19:10

Военный эксперт пояснил, много ли у РФ ракет 48Н6, которыми они бьют по Киеву

19:10

Только гений заметит кольцо на рисунке: оптическая иллюзия, которая под силу не всем

19:10

Зачем Россия бьет балистикой по Киеву?мнение

19:02

"Молимся и верим": мама тяжелобольной Тышкевич нарушила молчание о болезни

18:49

Украинцы могут переплачивать за газ из-за проблем с пропиской: в "Нафтогазе" рассказали, что делать

18:26

Зеленский провел встречи с лидерами стран Северной Европы: о чем говорилиФото

18:18

Жуткие кадры: оккупанты сделали "щит" из военнопленных во время штурма

18:14

Решил не стесняться: "беглец" Иван Дорн собрался выпускать русскоязычный альбом

18:12

"Военных это не коснулось": как проблемы в "Киевстар" повлияли на военных

18:00

Россия впервые за год атаковала Киев ракетами С-400: Жданов раскрыл угрозы

Реклама
18:00

Не переедайте: 7 продуктов, которые вызывают изжогу

17:37

Как пробить засор в раковине на кухне: простой способ, о котором многие не знают

17:20

В случае захвата Часового Яра ряд городов окажутся под огнем РСЗО оккупантов - журналист

17:20

Венгрия готова отменить вето на помощь Украине, если ЕС разморозит ее средства

17:18

"Позиции переходят из рук в руки": Калашников рассказал о непростой ситуации на фронте

17:16

Все происходит за доли секунды: Свитан объяснил, как Patriot сбивает ракеты над Киевом

17:10

Favbet присоединился к Операции "Єдність-2. Новорічний салют" и внес 10 млн грн на закупку FPV-дронов реклама

16:44

Шикарная закуска на Новый год: рецепт просто бомбаВидео

16:35

Орбан не смог додавить: Еврокомиссия отказала в выплате 10 млрд евро

16:17

"Время открыть двери": премьер Испании решительно высказался о вступлении Украины в ЕС

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять