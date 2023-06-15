В тяжелых боях под Бахмутом погиб известный фотограф и сын диссидента

Защитник воевал в рядах бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж".

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Под Бахмутом погиб известный фотограф и сын диссидента / Коллаж: Главред, фото: Цифровой архив Майдана

В тяжелых боях под Бахмутом 13 июня погиб украинский защитник, журналист, майдановец и фотограф Роман Черномаз. Об этом сообщает Институт массовой информации в Facebook.

Отмечается, что с первого дня войны Роман стал снайпером и присоединился к батальону "Свобода". Воевал в рядах бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж".

"Роман много лет работал в Киеве журналистом и фотокорреспондентом во многих столичных информагенциях, мы часто встречались на съемках. Многолетний украинский активист, защитник украинского языка, участник всех украинских акций в столице, участник языкового Майдана и Революции Достоинства. Роман также был борцом за нашу Автокефальную Украинскую Православную Церковь. Он верстал легендарную газету "Наша вера", которую издавал Евгений Сверстюк", - рассказал пресс-офицер 112 бригады территориальной обороны города Киева Андрей Ковалев.

Роман родом из Умани. Родился в семье украинских националистов. Отец Романа – Богдан Черномаз – украинский историк, диссидент и узник советских концлагерей, писатель и общественный деятель, член Украинского Хельсинского Союза. Мать – Татьяна Черномаз – известная активистка и борец за независимость Украины, сейчас занимается волонтерством, помогая украинской армии.

Напомним, в боях за Украину в Донецкой области погиб военнослужащий 72 ОМБр Владислав Гречкосий. Свой последний бой воин принял на Угледарском направлении. У него осталась жена и полуторагодовалый сын.

Также сообщалось, что в боях с российскими оккупантами погиб житель Закарпатской области Андрей Сорохманюк. Ему было всего 27 лет. Защитник Украины принял свой последний бой в населенном пункте Ивановское Донецкой области.

Кроме того, в боях на Донетчине погиб 33-летний житель поселка Затишье Одесской области Александр Сергеевич Чайковский. Боец защищал родную страну с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Дома у героя остались мать, брат, трое сестер, жена и трое малолетних детей.

Смотрите видео о защитнике романе Ратушном, который искренне любил Киев и до последнего боролся за справедливость:

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