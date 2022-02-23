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Канада передала Украине летальное оружие

23 февраля 2022, 09:51
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Военную помощь оказали на фоне российской угрозы, которая нависла над Украиной.

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Канада передала Украине летальное оружие / Twitter Anita Anand

В Украину прибыл самолет с военной помощью от Канады - наше государство получило уже вторую партию летального оружия.

Как заверила министр национальной обороны Канады Анита Ананд, ее государство и дальше будет поддерживать Украину. Об предоставлении очередной партии помощи украинской армии она сообщила в Twitter.

"Сегодня наш ForcesCanada осуществил вторую доставку летальной военной помощи в Украину", – написала министр.

Она подчеркнула, что агрессия России в отношении Украины является абсолютно неприемлемой.

"Это новое вторжение России абсолютно неприемлемо, и мы будем продолжать поддерживать Украину, поскольку страна защищает свой суверенитет и независимость", – заявила Ананд.

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  • Канада передала Украине военную помощь
    Канада передала Украине военную помощь Twitter Anita Anand
  • Канада передала Украине военную помощь
    Канада передала Украине военную помощь Twitter Anita Anand
  • Канада передала Украине военную помощь
    Канада передала Украине военную помощь Twitter Anita Anand

Военная помощь Украине

Ранее на фоне российской угрозы Украина получила большую партию военной помощи из Европы и США. Литва отправила на украинское вооружение зенитно-ракетные комплексы Stinger, а от США прибыли два самолета с боеприпасами.

Напомним, Украина с осени получила от США уже 17 самолетов с военной помощью.

Также сообщалось, что Британия передаст Украине ракеты для кораблей. Государства уже подписали военных соглашений на 2 миллиарда долларов.

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