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США доставили в Украину два самолета с Javelin

11 февраля 2022, 08:32
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На борту воздушных судов также прибыли боевые выстрелы для гранатометов и другое необходимое для ВСУ военное снаряжение.

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США доставили в Украину уже 15 самолетов с военной помощью / Facebook Алексей Резников

В Украину прибыли еще два самолета с военной помощью от Соединенных Штатов Америки.

Наша страна получила от США, в частности, новую партию американских переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook.

"Еще две птицы с военной помощью от наших партнеров из США в Киеве! Javelins, боевые выстрелы для гранатомета и другая военная амуниция для Вооруженных Сил Украины", – написал глава Минобороны.

Вес груза, прибывшего в Украину двумя самолетами, в целом составляет около 130 тонн.

По состоянию на сегодня Украина получила уже 15 самолетов с военной помощью от США общим весом более 1200 тонн.

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Военная помощь Украине от других государств

Напомним, Великобритания заявила, что передаст Украине ракеты для кораблей для защиты от России на море. Государства уже подписали военных соглашений на 2 миллиарда долларов. Об этом рассказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Кроме этого, ранее Великобритания отправила Украине 30 бойцов спецотряда и 2 тысячи единиц противотанкового оружия на фоне возможной угрозы полномасштабного вторжения РФ. Украинские бойцы уже начали интенсивную подготовку по применению ручных противотанковых ракетных комплексов NLAW, которые передала Британия.

Читайте такжеПентагон пообещал, что США увеличат военную помощь УкраинеТакже ранее Вооруженные силы Канады направили в Украину транспортный самолет с военной помощью. Партия содержала нелетальное оборудование. В самолет были загружены, в частности, средства индивидуальной защиты, разведывательное оборудование и оборудование для ведения наблюдения.

Кроме этого, посол Эстонии в Украине Каймо Кууск заявил, что в ближайшие недели Эстония отправит в Украину произведенные в США противотанковые ракетные комплексы Javelin. Посол уточнил, что речь идет "о десятках, десятках, десятках и еще десятках ракет".

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