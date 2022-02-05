Вооруженные силы Канады отправили в Украину самолет с военной помощью / УНИАН

Вооруженные силы Канады направили в Украину транспортный самолет с военной помощью. Партия содержит нелетальное оборудование.

В Минобороны Канады уточнили, что это связано с недавним заявлением властей Канады о поддержке Киева на фоне эскалации на границе и расширением канадской тренировочной миссии.

"Минувшей ночью самолет ВВС Канады C-177 Globemaster вылетел с авиабазы Трентон с грузом нелетального вооружения для Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в самолет были загружены, в частности, средства индивидуальной защиты, разведывательное оборудование и оборудование для ведения наблюдения.

Также в Украину вылетела группа канадских специалистов, которые должны убедиться, что украинские силы безопасности должным образом обучены для его обслуживания и использования.

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Ранее глава канадского Минобороны Анита Ананд прибыла в Киев с двухдневным визитом. Она заявила, что Канада переместит своих военных ближе к западной границе Украины.

25 января Канада вслед за рядом стран, а именно - США, Великобританией, Германией и Австралией призвала членов семей дипломатов выехать из Украины из-за опасений вторжения России.

Напомним, Соединенные Штаты Америки отправили в Украину седьмой самолет с военной помощью – на его борту находилось 85 тонн боеприпасов для гранатометов.

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