Канада поддерживает Украину / twitter.com/NORADCommand

В воскресенье, 30 января, глава канадского Минобороны Анита Ананд прибыла в Киев с двухдневным визитом. Она заявила, что Канада переместит своих военных ближе к западной границе Украины, пишет The Globe and Mail.

"Ананд все канадские войска, дислоцированные в Украине, были перемещены к западу от Днепра, поскольку опасения по поводу возможного российского вторжения продолжают расти", - заявила чиновник.

Также, по ее словам, из соображений безопасности она не может объяснять, почему и когда было принято решение вывести все войска к западу от Днепра.

Однако, также, как и западные военные аналитики, Ананд считает, что любая российская атака может сосредоточиться на захвате территории к востоку от Днепра.

Также СМИ пишет, что несмотря на расположение штаба операции UNIFIER вблизи Львова, канадские инструкторы регулярно проводили тренировки в других городах Украины. В частности, в Харькове, менее чем в 50 километрах от границы.

Напомним, российская интеллигенция начала сбор подписей против агрессии РФ в отношении Украины. В заявление "сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве" говорится о том, что война не нужна.

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