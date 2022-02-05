"Уничтожение танков": украинские военные учатся применять британские гранатометы NLAW

Украинские военные учатся применять британские гранатометы NLAW / пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины

Военнослужащие учебного центра "Десна" начали интенсивную подготовку по применению ручных противотанковых ракетных комплексов NLAW. Центр расположен на севере от Киева в Черниговской области.

"Сейчас идет ознакомление с тактико-техническими характеристиками и отработка тактики действий в боевых условиях", - говорится в сообщении командования Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

Отметим, Украина в январе получила несколько партий военной помощи от Великобритании, которые содержали, в частности, противотанковые ракетные комплексы NLAW.

Противотанковый ракетный комплекс NLAW был разработан компанией SAAB (Швеция) совместно с британским отделением группы Thales. Оружие способно поражать цели на дистанции от 20 до 800 метров.

На активацию противотанкового комплекса и открытие огня уходит от 2 до 3 секунд. Ракеты NLAW могут взрываться при попадании в цель, так и над ней, поскольку имеют инерционный и магнитный взрыватели.

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Небольшой вес комплекса - около 12,5 кг - позволяет привлекать лишь одного военного, что облегчает и ускоряет ведение боя.

Украинские военные учатся применять британские гранатометы NLAW / пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины

Главное назначение NLAW - уничтожение бронированных машин, бронетранспортеров и танков. Это оружие поможет украинским воинам дать отпор российским оккупантам в случае агрессии.

Украинские военные учатся применять британские гранатометы NLAW / пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины

Великобритания отправила Украине 30 бойцов спецотряда и две тысячи единиц противотанкового оружия на фоне возможной угрозы вторжения России.

Вооруженные силы Канады направили в Украину транспортный самолет с военной помощью. Партия содержит нелетальное оборудование.

Соединенные Штаты Америки отправили в Украину седьмой самолет с военной помощью – на его борту находилось 85 тонн боеприпасов для гранатометов.

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