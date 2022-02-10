"Шутки об изнасиловании возмущают": США отреагировали на фразу Путина "терпи, моя красавица"

Джен Псаки заявила, что в Белом доме осуждают неоднозначный шутку Владимира Путина в сторону Украины/ Reuters

В Белом доме осудили неоднозначную шутку российского президента Владимира Путина в сторону Украины. Во время пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин заявил, что Украина должна придерживаться Минских соглашений, и подкрепил это фразой "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица!".

Такая шутка прозвучала неоднозначно и у многих вызвала ассоциацию с изнасилованием. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга заявила, что администрация Байдена осуждает такие высказывания в сторону Украины.

Она подчеркнула, что любые шутки об изнасиловании вызовут возмущение у всех в администрации. Так Псаки ответила на вопросы журналистов о высказываниях Путина.

"Во-первых, я бы сказала, что любая шутка про изнасилование наверняка вызовет возмущение абсолютно у всех в администрации Байдена, независимо от того, исходит она из уст американского или иностранного чиновника... Конечно же, это "шутка" не вызывает у нас восхищение", – отметила Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что США всегда реагировали на воинственную риторику из уст Путина.

Реклама

"Мы никогда не сдерживали своих реакций по поводу воинственной риторики и ложности некоторых заявлений, которые вытекают из уст президента Путина и представителей российского руководства", – подчеркнула она.

Неоднозначная шутка Путина

8 февраля президент России Владимир Путин во время совместной с Макроном пресс-конференции насмешливо обратился к украинским властям по поводу выполнения Минских соглашений. Он отметил, что президенту Зеленскому якобы не нравится ни один пункт Минских соглашений и что Украина не выполняет договоренности. После этого Путин добавил фразу "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица!".

Как оказалось, эта фраза ранее звучала в песне группы "Красная плесень", где она используется в непристойном подтексте. Пресс-секретар президента РФ Дмитрий Песков попробовал оправдаться за Путина и отметил, что тот не слушает песни этой группы, а взял фразу якобы из народного творчества.

Зеленский ответил на шутку Путина и сказал, что Украина действительно красавица.

"Здесь есть вещи, с которыми не поспоришь – Украина действительно красавица, по поводу "моя" – мне кажется, это уже перебор", – заявил Зеленский.

Вас также может заинтересовать: