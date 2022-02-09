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Ожидания Путина и мощный фактор сдерживания: Украина бьется с агрессией РФ по трем направлениям

9 февраля 2022, 11:36
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Тяжелые санкции против России останутся даже после того, как ситуацию с обострением удастся урегулировать, сказал Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба
Реакция Украины и мира работает как фактор сдерживания России, Путин этого не ожидал - Кулеба / УНИАН

Украина проводит серьезную дипломатическую работу для разрешения кризиса, связанного с давлением РФ у границ. Государство посетили ряд топ-политиков Европы, а Киев превратился в центр мировой дипломатии. Чтобы сдержать Москву, власти предложили использовать дипломатические меры, жесткие санкции и военную помощь. Все три компонента сработали. Такой реакции не ожидали в Кремле, а комплексные мероприятия работают эффективно. Серьезные санкции против России останутся даже после того, как ситуация будет урегулирована. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В эфире телеканала 1+1 он рассказал о том, что дипломатия в процессе сдерживания агрессии РФ работает продуктивно. Задачи, которые ставила Украина перед собой с целью сдерживания российской агрессии, удалось решить.

Читайте такжеОсвобождение территорий Украины и давление на Россию: Зеленский удивлен словами Путина Макрону"Дипломатия работает и сдерживает агрессивные намерения России. Когда я был в ноябре в Европейском Союзе, я сказал партнерам, что нам нужен комплексный пакет сдерживания России. Мы предложили три элемента: активную дипломатию, жесткие санкции и военную помощь Украине. За эти несколько месяцев мы все эти три ключевые задачи решили", - считает дипломат.

По словам министра, активная работа на дипломатическом фронте сейчас является ключевым элементом сдерживания РФ, а Киев уже превратился в центр международной политики.

Запад готовит санкции против России

Как утверждает Кулеба, США и ЕС уже завершают работу над подготовкой санкций в отношении России. Причем такие ограничения будут действовать и после того, как удастся разрешить ситуацию у границ Украины.

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"Санкции уже есть, Россия знает, что они есть, и Россия знает, что они тяжелые. Важный нюанс: даже после того, как эту эскалацию удастся урегулировать, подготовленный пакет санкций останется и будет висеть как дамоклов меч над Россией и дальше", - добавил глава МИД.

"Это не та реакция, которую ожидал Путин"

Как сказал дипломат, на третьем уровне сдерживания Москвы также проводится работа. Украина получает тонны военной помощи, и эта ситуация явно не соответствует ожиданиям Кремля. Все меры, которые предпринимаются, сдерживают Россию от дальнейших агрессивных действий.

"Это не та реакция, которую ожидал Путин, и все это работает как мощный фактор сдерживания", - подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Угроза военного вторжения России в Украину

Американские журналисты изданий Washington Post и New York Times ранее опубликовали новый возможный план России по военному вторжению на территорию Украины.

Со ссылкой на разведку и парламентариев США они сообщили, что Москва в качестве предлога для проведения операции может готовить фейковые видеоматериалы с якобы "нападением украинцев" на русскоязычное население на востоке украинского государства.

Позже информацию подтвердили в Белом доме.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что подобные сведения уже появлялись в западных СМИ, однако "так ничего и не происходило".

В правительстве Британии уверены в том, что Россия действительно пытается создать предлог для реализации сценария военного вторжения в Украину.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя информацию о новом возможном плане атаки России на Украину, сказал, что от Москвы можно ожидать любых сценариев.

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