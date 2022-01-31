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Будапештский меморандум и санкции против окружения Путина: Лондон грозит ударом по РФ из-за Украины

31 января 2022, 20:59
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Единственный путь для России – снижение уровня эскалации на границе с Украиной, прекращение агрессии и начало диалога, сказала Лиз Трасс.

Украина Британия
В Британии призвали Россию вернуться к выполнению Будапештского меморандума / МИД Украины

Официальный Лондон готов запустить "самые жесткие" санкции в отношении России в том случае, если Москва решится на новую военную операцию против Украины. Ограничения могут быть применены в отношении российских олигархов и окружения президента Владимира Путина. Выход для Москвы из ситуации – деэскалация, прекращение агрессии, начало диалога и выполнение Будапештского меморандума. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

В ходе своего заявления она сказала о том, что Британия готовит новый закон, предусматривающий усиление санкций против России в случае ее нового военного вторжения на территорию Украины.

Читайте такжеСанкции – авансом: в Сенате США анонсировали новый удар по РоссииЕсли раньше санкции вводились в отношении тех лиц, которые были связаны с дестабилизацией Украины, то теперь ограничения могут применяться к еще более широкому кругу приближенных к Кремлю физических и юридических лиц.

"Независимо от того, поддерживаете ли вы агрессивные действия России против Украины или имеете более широкое значение для Кремля, у нас будет право наложить на вас санкции. Ничего не выйдет, и прятаться будет негде. Это станет самым жестким режимом санкций против России, который у нас когда-либо был, и ознаменует самое большое изменение в нашем подходе с момента выхода из Европейского союза", - сказала Трасс.

Также она добавила, что Лондон, таким образом, посылает России сигнал о единственном выходе из ситуации в виде деэскалации, прекращения агрессии и переходе к содержательному переговорному процессу. Москва должна начать соблюдать такие договора, как Будапештский меморандум, в рамках которого она обязалась поддерживать территориальную целостность украинского государства.

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"Это означает соблюдение соглашений, которые Россия добровольно подписала, таких как Будапештский меморандум о гарантиях безопасности 1994 года, в котором она согласилась поддерживать территориальную целостность Украины", - подчеркнула Трасс.

Угроза военного вторжения России в Украину

В администрации Джо Байдена ранее заявили о том, что разведка США узнала о возможной подготовке провокации РФ на Донбассе в виде нападения на боевиков "ЛДНР" "под чужим флагом". По мнению американцев, это может стать поводом для полномасштабного военного вторжения России в Украину.

Американские журналисты CNN со ссылкой на Минобороны Украины опубликовали материал, в котором говорилось о более 127 тысячах российских войск неподалеку от украинских границ. Оборонное ведомство допустило вероятность ракетных ударов РФ по объектам стратегической важности.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что войска РФ у границ Украины дислоцируются из-за якобы напряженной ситуации в регионе и действий НАТО. В Москве считают свои маневры "мерами предосторожности".

Хозяин Белого дома Джо Байден предупредил президента РФ Владимира Путина о том, что Москву ждут небывалые санкции в случае нападения на Украину. Американский глава государства предупреждал о запрете российским банкам на работу с долларом.

В Кремле сказали, что риторика Штатов о новых санкциях против РФ якобы может привести к попытке Киева силой освободить оккупированные районы Донбасса.

Глава Минобороны Алексей Резников говорил, что неподалеку от границ Украины насчитывается около 130 тысяч российских военных с техникой. Впрочем, по его словам, признаков опасности интервенции на данный момент нет, а обстановка нагнетается СМИ.

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