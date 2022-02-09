"Парень с ядерным оружием и без друзей": СМИ узнали, что Байден говорит о Путине не на публике

СМИ выяснили, что Байден говорит о своих коллегах из других стран / Фото Reuters

Президент США Джо Байден в неофициальных разговорах высказывает мнение о своих коллегах-политиках из других стран в контексте ситуации вокруг возможного вторжения РФ в Украину.

В частности, хозяина Кремля Владимира Путина Байден назвал "парнем с ядерным оружием и без друзей". Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Отмечается, что Байден в шутливой форме говорил и о лидерах других стран.

По данным собеседника, Байден называл поведение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона "шумным". А о канцлере Германии Олафе Шольце президент США говорил, что тот не является Ангелой Меркель.

Что касается президента Франции Эммануэля Макрона, то Байден якобы говорил, что тот хочет быть похожим на Шарля де Голля (первого президента и символа французского Сопротивления в годы Второй мировой войны).

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Как известно, на фоне угрозы вторжения России в Украину международные лидеры активно проводят переговоры. В частности, 7 февраля в Москве состоялись переговоры президентов Франции и России - Эммануэля Макрона и Владимира Путина. На следующий день французский лидер отправился в Киев на встречу с президентом Зеленским.

Отметим, Макрон назвал президента Украины Владимира Зеленского хладнокровным в контексте того, как он держится в условиях стягивание Россией своих войск к украинской границе.

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