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Чтобы отбиваться от РФ на море: Британия передаст Украине ракеты для кораблей

9 февраля 2022, 09:33
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Государства уже подписали военных соглашений на 2 миллиарда долларов.

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Британия предоставит Украине ракеты для защиты от России на море / МИД Украины, Facebook

Великобритания поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией, в том числе и предоставлением оружия для защиты. Между государствами уже было подписано военных соглашений на 2 миллиарда долларов.

Об этом рассказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью Радио НВ. По его словам, Великобритания готова быть другом для Украины в условиях российской угрозы.

"Великобритания ищет друзей, и Украина на эту роль в принципе подходит. Несмотря на багаж проблем, которые влечет дружба с нашим государством, а это прежде всего противостояние с РФ, Британия готова к такому шагу", – сказал Пристайко.

Подписанные между Украиной и Великобританией соглашения предусматривают воплощение в жизнь четырех проектов. В частности, это сооружение для Украины новых кораблей, а также предоставление ракетного вооружения для кораблей для защиты на море.

"Впервые наши Вооруженные силы получат реальное оружие, ракеты, которые нам позволят что-либо противопоставить России в черном и Азовском морях", – отметил посол.

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Напомним, ранее Великобритания отправила Украине 30 бойцов спецотряда и 2 тысячи единиц противотанкового оружия на фоне возможной угрозы полномасштабного вторжения РФ. Украинские бойцы уже начали интенсивную подготовку по применению ручных противотанковых ракетных комплексов NLAW, которые передала Британия.

Также Соединенные Штаты с 22 января уже отправили в Украину восемь самолетов с военной помощью. На их борту всего было доставлено более 650 тонн оборонительных боеприпасов.

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