Украина направила запросы о военной помощи в дружественные страны – Резников

Сейчас наше государство ждет официальных ответов.
Украина в этом месяце направила в разные страны запросы о получении военной помощи для противостояния российской агрессии.
Сейчас наше государство ожидает ответов, сообщил министр обороны Алексей Резников во время брифинга.
"Мы еще раз направили по моему поручению уже в феврале месяце запрос в дружественные страны с нашими потребностями. Будем ждать официальных ответов и готовности нам помочь", – заявил глава Минобороны.
Военная помощь Украине
Напомним, представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США будут увеличивать военную помощь Украине на фоне российской агрессии, которая вызывает беспокойство в Вашингтоне. В частности, ранее в Украину доставили партию противотанковых ракет Javelins.
6 февраля прибыла еще одна партия военной помощи от Соединенных Штатов Америки – уже шестая по счету. В Киев доставили самолетом 84 тонны боеприпасов – боевых патронов к стрелковому оружию.
Также ранее Литва передала военную помощь вооруженным силам Украины. Украинские военные получили бронежилеты и баллистические пояса.
Кроме этого, Великобритания отправила Украине 30 бойцов спецотряда и 2000 единиц противотанкового оружия на фоне возможной угрозы вторжения России.
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