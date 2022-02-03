Украина направила запросы о военной помощи в дружественные страны – Резников

Украина ожидает ответов от дружественных стран о военной помощи/ УНИАН

Украина в этом месяце направила в разные страны запросы о получении военной помощи для противостояния российской агрессии.

Сейчас наше государство ожидает ответов, сообщил министр обороны Алексей Резников во время брифинга.

"Мы еще раз направили по моему поручению уже в феврале месяце запрос в дружественные страны с нашими потребностями. Будем ждать официальных ответов и готовности нам помочь", – заявил глава Минобороны.

Военная помощь Украине

Напомним, представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США будут увеличивать военную помощь Украине на фоне российской агрессии, которая вызывает беспокойство в Вашингтоне. В частности, ранее в Украину доставили партию противотанковых ракет Javelins.

6 февраля прибыла еще одна партия военной помощи от Соединенных Штатов Америки – уже шестая по счету. В Киев доставили самолетом 84 тонны боеприпасов – боевых патронов к стрелковому оружию.

Реклама

Также ранее Литва передала военную помощь вооруженным силам Украины. Украинские военные получили бронежилеты и баллистические пояса.

Кроме этого, Великобритания отправила Украине 30 бойцов спецотряда и 2000 единиц противотанкового оружия на фоне возможной угрозы вторжения России.

Читайте также: