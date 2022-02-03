"Они не войдут в Украину": в Белом доме объяснили, что военные США будут делать в Европе

Цель США заключается в том, чтобы быть готовыми к любым непредвиденным обстоятельствам и успокоить своих союзников в Европе, заявила Джен Псаки.
На фоне угрозы вторжения России в Украину Соединенные Штаты Америки перебрасывают в Европу три тысячи своих военных.
Они отправляются в страны Европы не для того, чтобы участвовать в военных действиях в Украине.
"Это не войска, которые войдут в Украину. Они не воюют в Украине", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.
По ее словам, цель США заключается в том, чтобы быть готовыми к любым непредвиденным обстоятельствам и успокоить союзников в Европе.
"Увеличение численности сил - как часть этой готовности. Это сделано для того, чтобы успокоить наших союзников, перед которыми, как я уже сказала, у нас есть священный долг", - сказала Псаки.
Военные США, которые отправятся в Европу, обучены и оснащены для выполнения различных задач, включая сдерживание агрессии.
Псаки также отметила, что ряд союзников по НАТО также недавно объявил о передвижении войск, включая Великобританию, Францию, Испанию, Данию и Нидерланды.
Читайте такжеЖители только двух стран готовы отправить в Украину армию для защиты от РФ – опросОтметим, президент США Джо Байден принял решение отправить свои войска в Европу.
При этом тысяча военнослужащих из 2-го кавалерийского полка армии США, который базируется в Германии, передислоцируется в Румынию в ближайшие дни. Еще 1700 военнослужащих США из Форт-Брэгга отправятся в Польшу, примерно 300 военнослужащих из Форт-Брэгга переведут в Германию.
Как сообщал Главред, пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс на днях заявил, что дипломатический путь разрешения кризиса вокруг Украины пока что не сработал так, как это ожидалось на Западе. Поэтому в Госдепартаменте США однозначно согласны с тем, что пришла пора начать укрепление восточного фланга НАТО перед лицом угрозы со стороны России.
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