"Они не войдут в Украину": в Белом доме объяснили, что военные США будут делать в Европе

США отправляют свои войска в Европу / Reuters

На фоне угрозы вторжения России в Украину Соединенные Штаты Америки перебрасывают в Европу три тысячи своих военных.

Они отправляются в страны Европы не для того, чтобы участвовать в военных действиях в Украине.

"Это не войска, которые войдут в Украину. Они не воюют в Украине", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

По ее словам, цель США заключается в том, чтобы быть готовыми к любым непредвиденным обстоятельствам и успокоить союзников в Европе.

"Увеличение численности сил - как часть этой готовности. Это сделано для того, чтобы успокоить наших союзников, перед которыми, как я уже сказала, у нас есть священный долг", - сказала Псаки.

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Военные США, которые отправятся в Европу, обучены и оснащены для выполнения различных задач, включая сдерживание агрессии.

Псаки также отметила, что ряд союзников по НАТО также недавно объявил о передвижении войск, включая Великобританию, Францию, Испанию, Данию и Нидерланды.

Читайте такжеЖители только двух стран готовы отправить в Украину армию для защиты от РФ – опросОтметим, президент США Джо Байден принял решение отправить свои войска в Европу.

При этом тысяча военнослужащих из 2-го кавалерийского полка армии США, который базируется в Германии, передислоцируется в Румынию в ближайшие дни. Еще 1700 военнослужащих США из Форт-Брэгга отправятся в Польшу, примерно 300 военнослужащих из Форт-Брэгга переведут в Германию.

Как сообщал Главред, пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс на днях заявил, что дипломатический путь разрешения кризиса вокруг Украины пока что не сработал так, как это ожидалось на Западе. Поэтому в Госдепартаменте США однозначно согласны с тем, что пришла пора начать укрепление восточного фланга НАТО перед лицом угрозы со стороны России.

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