Дипломатия пока что не сработала, пора укреплять восточный фланг НАТО - Госдеп США

Нед Прайс / Reuters

Дипломатический путь разрешения кризиса вокруг Украины пока что не сработал так, как это ожидалось на Западе. Поэтому в Госдепартаменте США однозначно согласны с тем, что пришла пора начать укрепление восточного фланга НАТО перед лицом угрозы со стороны России. Об этом сообщил во время брифинга пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

Отвечая на вопрос корреспондента, не пришла ли пора начать укрепление восточного фланга НАТО, Прайс сказал, что такие меры "однозначно" необходимы.

"Мы говорим об этом уже несколько недель, и на самом деле мы предприняли конкретные шаги, некоторые из которых были объявлены Министерством обороны, по приведению тысяч американских военнослужащих, в состояние повышенной готовности в случае необходимости", - сказал представитель Госдепа.

Он добавил, что США совместно с союзниками, в том числе со странами, находящимися на восточном фланге Североатлантического альянса, продолжают готовиться к возможности дальнейшей российской агрессии.

"Мы продолжим предпринимать шаги, чтобы усилить - в оборонительном плане - восточный фланг НАТО, потому что мы согласны с тем, что это важно", - отметил Прайс.

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Он напомнил, что США оказали беспрецедентную помощь в области безопасности украинским партнерам. Кроме того, администрация выдала ускоренное разрешение на поставки американского вооружения балтийским союзникам и в Украину.

Читайте такжеЖители только двух стран готовы отправить в Украину армию для защиты от РФ – опрос"Мы предпринимаем шаги в духе обороны и сдерживания, тесно сотрудничая с нашими союзниками на восточном фланге, чтобы успокоить их и укрепить их собственную оборону", - добавил Прайс.

Как сообщал Главред, ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия не может применять право вето на решение Украины присоединиться к НАТО. По его словам, любое решение относительно членства в Альянсе касается конкретного государства и самого НАТО.

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