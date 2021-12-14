США готовы усилить восточный фланг НАТО в случае вторжения РФ в Украину

Джен Псаки / Reuters

Если Российская Федерация прибегнет к новой агрессии против Украины, то Соединенные Штаты Америки усилят военное присутствие в государствах НАТО в Восточной Европе.

Готовность Вашингтона по укреплению восточного фланга Альянса подтвердила представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге 13 декабря, передает сайт ведомства.

В частности, Псаки ответила на вопрос журналистов, существует ли план развертывания американских сил на восточном фланге НАТО, если Россия вторгнется в Украину.

Представитель администрации Байдена напомнила, что после начала войны на Донбассе в 2014 году многие страны-партнеры в Восточной Европе искали гарантий, "хотели усиления военного присутствия и дополнительных развертываний".

"И, безусловно, этот вопрос рассматривается, если Россия решит вторгнуться в Украину", – отметила пресс-секретарь Белого дома.

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Псаки уточнила, что Байден поднимал этот вопрос во время виртуальной встречи с главой России Владимиром Путиным 7 декабря.

Как сообщал Главред, онлайн-саммит лидеров США и России длился более двух часов. По результатам переговоров Байдена и Путина Белый дом выпустил короткий релиз.

В частности, у Байдена заявили, что президент США "ясно дал понять, что США и союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации" в Украине со стороны России. Байден также призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

Кроме того президент США заявил, что в случае эскалации в Украине США предоставят Киеву дополнительную военную помощь.

В Белом доме также сообщили, что Байден не давал Путину гарантий, что Украина останется вне НАТО.

Читайте такжеБайден пообещал отправить войска на восточный фланг НАТО в случае нападения России на УкраинуПозже советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал на брифинге, что во время разговора глава Белого дома предупредил хозяина Кремля о последствиях вторжения в Украину.

На вопрос журналистов о конкретных последствиях, с которыми столкнется Россия в случае вторжения в Украину, Салливан ответил, что США сегодня готовы сделать то, что не сделали в 2014 году.

"Я посмотрю вам в глаза и скажу вам, как президент Байден посмотрел президенту Путину в глаза и сказал ему сегодня, что то, что мы не делали в 2014 году, мы готовы сделать сейчас", - отметил Салливан.

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