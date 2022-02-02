УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В США еще тысячи военных готовят к переброске в Европу – The Wall Street Journal

2 февраля 2022, 17:30
Прослушать новость
Остановить

Они присоединятся к 8500 военнослужащим, получившим такой же приказ ранее.

Армия США
В США еще тысячи военных готовят к переброске в Европу/ Reuters

Пентагон приказал привести в повышенную готовность к развертыванию еще несколько тысяч военных США, в частности для переброски в Европу.

Ранее такой же приказ получили более 8 тысяч американских военнослужащих, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в Белом доме, не называя их имен.

"Пентагон ожидает других перемещений сил внутри Европы и приказал привести в готовность к развертыванию еще несколько тысяч военнослужащих, кроме 8500 военнослужащих, которые получили аналогичный приказ на прошлой неделе", – отметили неназванные чиновники из Белого дома.

Как сообщают официальные лица, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден из-за угрозы усиления российской агрессии приказал Пентагону отправить на оборону европейских союзников более 3 тысяч американских солдат. Такое количество военных планируют перебросить в рамках первого крупного перемещения сил США.

Реклама

Так, на этой неделе США собираются перебросить около 2 тысяч военных из Северной Каролины в Польшу и Германию. Кроме этого, часть пехотного эскадрона Stryker (1 тысячу солдат) планируют переместить с места базирования в Германии на восточный фланг НАТО.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения нескольких тысяч американских военнослужащих, а также военных кораблей и самолетов в странах Балтии и Восточной Европе. По словам представителей администрации, данный шаг является расширением американского военного присутствия на фоне растущих опасений по поводу российского вторжения в Украину.

Военная помощь Украине от США

Напомним, представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США будут увеличивать военную помощь Украине на фоне российской агрессии, которая вызывает беспокойство в Вашингтоне. В частности, ранее в Украину доставили партию противотанковых ракет Javelins.

6 февраля прибыла еще одна партия военной помощи от Соединенных Штатов Америки – уже шестая по счету. В Киев доставили самолетом 84 тонны боеприпасов – боевых патронов к стрелковому оружию.

Вам также может быть интересно:

viber
новости США военные военная агрессия РФ новости Украины новости Европы
Сейчас вы просматриваете новость «В США еще тысячи военных готовят к переброске в Европу – The Wall Street Journal». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Сказочное везение и исполнение желаний: для кого из знаков дата 22.02.2022 станет счастливойСказочное везение и исполнение желаний: для кого из знаков дата 22.02.2022 станет счастливой Гороскоп на сегодня, 2 февраля 2022: Львам – деньги, Весам – сплетни, Водолеям – вещие сныГороскоп на сегодня, 2 февраля 2022: Львам – деньги, Весам – сплетни, Водолеям – вещие сны Бойня в Днепре: бывший боец НГУ рассказал, на кого мог "охотиться" РябчукБойня в Днепре: бывший боец НГУ рассказал, на кого мог "охотиться" Рябчук Пропагандист Соловьев предложил наказать Данилко за "Батько наш Бандера": певец остроумно ответилПропагандист Соловьев предложил наказать Данилко за "Батько наш Бандера": певец остроумно ответил Китайский Новый год 2022: дата, традиции и запреты праздникаКитайский Новый год 2022: дата, традиции и запреты праздника
17:47

Выпустил в голову пули: загадочно погиб еще один нацгвардеец из Днепропетровской области

17:38

В Украине увеличилось количество медучреждений для бесплатной пересадки костного мозга

17:37

День ангела Максима: картинки, открытки и душевные поздравления в прозе и стихах имениннику

17:30

В США еще тысячи военных готовят к переброске в Европу – The Wall Street JournalВидео

17:00

Приметы на 4 февраля: что нельзя делать в день Тимофея и как не попасть в бедуВидео

Реклама
16:42

Дистанционная школа Dar School: как выглядит образование для будущего детей новости компании

16:40

ЕС готовит "огромный пакет санкций" против РоссииВидео

16:35

Вупи Голдберг уволили с работы из-за расистских замечаний о Холокосте

16:35

День ангела в феврале 2022 по церковному календарю – кто отмечает именины

16:28

Стрельба в центре Киева: возле СБУ снова палят из автомата, на этот раз есть раненыйВидео

16:19

Укрзализныця начинает работать с обновленным Наблюдательным советом

16:10

"Вот вам лучший рецепт реабилитации": Комаровский рассказал, что нужно сделать после коронавируса

16:02

Вакуумные туалеты с сенсорными кнопками слива: Укрзализныця запустила новые вагоныФотоВидео

15:56

Юрий Романенко. Украина показала миру зубы и правильно сделалаВидеоблоги

15:50

Снежана Егорова влипла в новый скандал из-за Путина и ЖириновскогоВидео

15:34

Полмиллиона гривен на подделке COVID-сертификатов в месяц: на Закарпатье разоблачили врача-аферистаВидео

15:29

Подростки в Украине получат деньги за COVID-вакцинацию: правительство расширило программуВидео

15:23

4 дня не появлялась дома: 8-летний ребенок пешком ушел в Киев на поиски мамыВидео

15:15

Ученые нашли два новых признака высокого уровня холестерина в теле

15:14

Виталий Портников. Жесткие требования Байдена к ПутинуВидеоблоги

Реклама
15:00

На предприятиях "Метинвеста" прошли обыски - иноСМИ

14:55

Звезда фильма Укрощение строптивого Орнелла Мути получит российское гражданство

14:52

Сурок Тимка предсказал, когда придет весна в Украину и наступит потеплениеВидео

14:42

Приметы на 3 февраля: что нельзя делать в день Максима и как не попасть в бедуВидео

14:32

Кулинарный шедевр: как приготовить восхитительные тефтели в духовкеВидео

14:26

В Украине директоров школ учат стрелять из оружияВидео

14:11

Будет альтернатива: Резников объяснил, как именно отменят призыв в УкраинеВидео

13:59

Разрешат тратить на коммуналку: Кабмин расширяет программу "єПідтримка" для украинцев

13:44

ОРДЛО не получит "особый статус" - КулебаВидео

13:29

Выписала себе премий на 50 тысяч гривен: на Киевщине врач пыталась незаконно обогатиться

13:25

Диета №0: ТОП-6 интересных фактов о новом сериале от 1+1Видео

13:21

Стало известно, какое вооружение Польша предоставит Украине для обороныВидео

13:16

Кренило на бок, а хвост зацепился об землю: посадка самолета при сильном ветре попала на видеоВидео

13:16

Курс доллара достигнет показателя четырехлетней давности - аналитикВидео

13:03

В Николаевской области парень набрал на женщину восемь кредитов, украв ее сумкуВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 3 февраля 2022: Ракам – враги, Весам – ревность, Водолеям – опасные авантюрыВидео

12:47

Святослав Вакарчук впервые рассказал о новорожденном сыне и кризисе среднего возраста

12:42

Дроны и не только: Украина передала Польше список необходимого военного оборудованияВидео

12:33

Одиозного нардепа Трухина исключили из "Слуги народа": СМИ опубликовали кадры с ДТП с его участиемВидео

12:25

Угрожает покалечить и убить: в Сеть попали кадры, как женщина пытается спастись от мужа

Реклама
12:19

"Почему он никого не подпускает?": в Сети подняли на смех "пятиметровый брудершафт" Путина и ОрбанаВидео

11:46

Голая Мила Нитич засветила пышную грудь в постели

11:40

В Украине наметет до 1,5 метра снега: каким регионам готовиться к непогодеВидео

11:35

Пенсия в 60 не светит: без выплат останутся больше половины украинцев

11:34

У Зеленского есть три пути для изменения Минских соглашениймнение

11:10

"Большая стройка" расширит объездную Львова и построит развязки

10:57

В Белом доме сравнили действия России с поведением лисы в курятнике

10:38

Важный газовый тариф пересчитают: от чего будет зависеть сумма в квитанциях

10:37

Совет да любовь: названы лучшие пары по знаку зодиакаВидео

10:34

Больницы не справляются: при каких симптомах коронавируса нужно звонить в скоруюВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять