В США еще тысячи военных готовят к переброске в Европу – The Wall Street Journal

В США еще тысячи военных готовят к переброске в Европу/ Reuters

Пентагон приказал привести в повышенную готовность к развертыванию еще несколько тысяч военных США, в частности для переброски в Европу.

Ранее такой же приказ получили более 8 тысяч американских военнослужащих, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в Белом доме, не называя их имен.

"Пентагон ожидает других перемещений сил внутри Европы и приказал привести в готовность к развертыванию еще несколько тысяч военнослужащих, кроме 8500 военнослужащих, которые получили аналогичный приказ на прошлой неделе", – отметили неназванные чиновники из Белого дома.

Как сообщают официальные лица, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден из-за угрозы усиления российской агрессии приказал Пентагону отправить на оборону европейских союзников более 3 тысяч американских солдат. Такое количество военных планируют перебросить в рамках первого крупного перемещения сил США.

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Так, на этой неделе США собираются перебросить около 2 тысяч военных из Северной Каролины в Польшу и Германию. Кроме этого, часть пехотного эскадрона Stryker (1 тысячу солдат) планируют переместить с места базирования в Германии на восточный фланг НАТО.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения нескольких тысяч американских военнослужащих, а также военных кораблей и самолетов в странах Балтии и Восточной Европе. По словам представителей администрации, данный шаг является расширением американского военного присутствия на фоне растущих опасений по поводу российского вторжения в Украину.

Военная помощь Украине от США

Напомним, представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США будут увеличивать военную помощь Украине на фоне российской агрессии, которая вызывает беспокойство в Вашингтоне. В частности, ранее в Украину доставили партию противотанковых ракет Javelins.

6 февраля прибыла еще одна партия военной помощи от Соединенных Штатов Америки – уже шестая по счету. В Киев доставили самолетом 84 тонны боеприпасов – боевых патронов к стрелковому оружию.

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