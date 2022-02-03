В Госдепе отреагировали на "слив" El Pais ответов США и НАТО России

Нед Прайс / Фото Reuters

Государственный департамент США подтвердил подлинность документов, которые 2 февраля опубликовала испанская газета El Pais. Речь идет об ответе США и НАТО на "гарантии безопасности", которых от Запада требовала Россия.

"Я не увидел в них (документах, - ред.) ничего, что указывало бы на то, что эти документы не настоящие", — заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

Он также отметил, что теперь можно откровенно говорить о том, что между США и Россией существует возможность нового диалога.

"Если источник этих документов, кем бы он ни был, думал, что то, что они просочатся в СМИ, поставит США в неловкое положение, вобьет клин между США и НАТО, думаю, они поймут, что сильно ошиблись", - заявил Прайс.

Как сообщал Главред, 2 февраля испанская газета El Pais опубликовала полный текст ответа США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности.

Реклама

США и НАТО отказываются подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией, а также закрыть дверь для будущего вступления Украины в Альянс.

При этом Москве предложили обсудить соглашения о разоружении и меры доверия на различных форумах, в том числе ОБСЕ и Совете Россия-НАТО.

США утверждают, что прогресс по вопросам разоружения и мер доверия может быть достигнут "только в условиях деэскалации угрожающих действий России в отношении Украины".

Переговоры США и России по безопасности

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал два документа – проект договора РФ и США по гарантиям безопасности и проект соглашения о мерах обеспечения безопасности Штатов, России и Североатлантического альянса. В документах речь идет о том, что Москва требует гарантий от Вашингтона по вопросу отказа Украини от интеграции в НАТО и нерасширения Альянса на восток.

10 января в Женеве состоялись переговоры США и России по безопасности. Они продолжались более восьми часов.

Кремль требовал от НАТО отказаться от стран-членов, вступивших в Альянс после 1997 года. По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, НАТО якобы не только причиняет ущерб безопасности России, но и старается переложить страну на второстепенную роль в европейской и международной политике.

26 января стало известно, что посол США в России Джон Салливан привез в МИД РФ письменный ответ Вашингтона на российские предложения по безопасности. Как писало Bloomberg, Салливан доставил два документа: один - от США, второй - от НАТО.

1 февраля стало известно, что США получили письменный ответ от России по так называемым гарантиям безопасности. Такое заявление сделал официальный представитель США на условиях анонимности, при этом он отказался раскрыть содержание этого документа.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что США и НАТО в своих письменных ответах по гарантиям безопасности проигнорировали российские озабоченности.

Читайте также: