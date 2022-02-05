Восьмая "птица" передала Украине 86 тонн оборонительных боеприпасов от США

Восьмой транш помощи от США / Соцсети

В субботу, 5 февраля, в Украину прибыла восьмая партия оружия из Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Восьмая птица прилетела в Киев! Вес сегодняшнего груза с боеприпасами для наших Вооруженных Сил составляет 86 тонн! С 22 января наши партнеры из США отправили в Украину более 650 тонн оборонительных боеприпасов! Продолжение следует", - написал они в Twitter.

Напомним, со времени доставки в Украину предыдущей партии военной помощи от США не прошло и суток. Пятая "птица" прибыла в международный аэропорт "Борисполь" вечером в понедельник, 31 января. Она также доставила 84 тонны боеприпасов различного калибра.

Военная помощь от США

Напомним, представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США будут увеличивать военную помощь Украине на фоне российской агрессии, которая вызывает беспокойство в Вашингтоне. В частности, ранее в Украину доставили партию противотанковых ракет Javelins.

Отметим, ранее Литва передала военную помощь Вооруженным силам Украины. Украинские военные получили бронежилеты и баллистические пояса.

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