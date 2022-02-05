УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Восьмая "птица" передала Украине 86 тонн оборонительных боеприпасов от США

5 февраля 2022, 21:00
Прослушать новость
Остановить

С 22 января США отправили в Украину более 650 тонн оборонительных боеприпасов.

Восьмой транш помощи от США / Соцсети

В субботу, 5 февраля, в Украину прибыла восьмая партия оружия из Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Восьмая птица прилетела в Киев! Вес сегодняшнего груза с боеприпасами для наших Вооруженных Сил составляет 86 тонн! С 22 января наши партнеры из США отправили в Украину более 650 тонн оборонительных боеприпасов! Продолжение следует", - написал они в Twitter.

Напомним, со времени доставки в Украину предыдущей партии военной помощи от США не прошло и суток. Пятая "птица" прибыла в международный аэропорт "Борисполь" вечером в понедельник, 31 января. Она также доставила 84 тонны боеприпасов различного калибра.

Военная помощь от США

Напомним, представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США будут увеличивать военную помощь Украине на фоне российской агрессии, которая вызывает беспокойство в Вашингтоне. В частности, ранее в Украину доставили партию противотанковых ракет Javelins.

Отметим, ранее Литва передала военную помощь Вооруженным силам Украины. Украинские военные получили бронежилеты и баллистические пояса.

Читайте также:

viber
новости США военная помощь вторжение России новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Восьмая "птица" передала Украине 86 тонн оборонительных боеприпасов от США». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Сбываются мечты и сопутствует удача в деньгах: 4 знака зодиака, которые отличаются завидным везениемСбываются мечты и сопутствует удача в деньгах: 4 знака зодиака, которые отличаются завидным везением Полнолуние в феврале 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь бедуПолнолуние в феврале 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь беду Православный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дниПравославный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни В моду на 2022 год вошла немного безумная и необычная женская стрижка осьминогВ моду на 2022 год вошла немного безумная и необычная женская стрижка осьминог Путин уснул во время выхода украинской сборной на Олимпиаде-2022: видеоПутин уснул во время выхода украинской сборной на Олимпиаде-2022: видео
21:30

Цена газа в Украине взлетела почти в 5 раз: как и почему подскочила стоимость

21:00

Восьмая "птица" передала Украине 86 тонн оборонительных боеприпасов от СШАВидео

20:44

Украинские фаны зарядили хит о Путине на ЧЕ по футзалу: в РФ закатили истерикуВидео

20:37

Дом, как картинка, и муж доволен: лучшие жены по знаку зодиакаВидео

20:19

Стало известно, где активно продают черноземВидео

Реклама
19:51

У Зеленского разнесли фейк оккупантов о переговорах Киева с боевиками "ЛДНР"Видео

19:49

Руслана Писанка упала в обморок во время выступления: инцидент попал на видео

19:31

Квартал 95 назвали "русским комедийным шоу" в Германии: как отреагировал коллектив

19:30

Горячие признания Путина Си Цзиньпинумнение

19:29

Украине грозит топливная блокада: когда ждать коллапса на АЗСВидео

19:26

Пугачева предстала на редком семейном фото

19:07

Гороскоп на завтра, 6 февраля 2022: Стрельцам – успех, Тельцам – важное знакомство, Рыбам – предательствоВидео

18:56

Отцом оказался незнакомец: ДНК-тест вскрыл грандиозную медицинскую ошибкуВидео

18:55

Ученые назвали витамин, дефицит которого в 10 раз повышает смертность от COVID-19Видео

18:30

"Харьков - это Украина": в городе прошел Марш ЕдинстваФото

18:07

Удивительные возможности, карьерный рост и успех во всем: кто из знаков станет баловнями судьбы в конце зимыВидео

17:59

Пассажир предотвратил катастрофу: в Одессе в последний момент задержали взлет пассажирского бортаВидео

17:56

В НАТО заявили о наращивании войск РФ у границ с УкраинойВидео

17:56

США призывают Японию "прижать" Россию санкциями в случае вторжения в УкраинуВидео

17:37

День ангела Оксаны: поздравления, сердечные картинки и открытки к празднику

Реклама
17:30

Финансовый гороскоп на неделю 7-13 февраля: Львам – интриги недругов, Девам – большой куш, Рыбам - кражаВидео

17:24

После визита в Украину Эрдоган заболел коронавирусом: появилась реакция ЗеленскогоВидео

17:14

"Боже, это точно Надя?": Дорофеева без белья ошеломила феерическим анонсом новой песни

16:59

В Украину идет аномальное потепление: где все растает уже завтраВидео

16:50

Угроза отравления Рябчука и десятки тысяч "на адвокатов": новый поворот в деле о бойне на ЮжмашеВидео

16:30

В Херсонской области неадекват расстрелял троих собак своей соседкиВидео

16:23

О чем может говорить номер квартиры - нумерологияВидео

15:59

Украинцев предупредили о подорожании электроэнергии: когда ждать рост тарифовВидео

15:49

Таврии и Славуты начали переделывать в электрокары: сколько стоит отечественная TeslaВидео

15:39

Что подарить на 14 февраля: идеи подарков любимому мужчине, детям и подруге

15:17

"Уничтожение танков": украинские военные учатся применять британские гранатометы NLAWВидео

15:13

"Подлость русских СМИ": пропагандисты РФ провоцировали украинских олимпийцев в ПекинеВидео

15:00

Дороже, чем в России, Польше и Беларуси: в Украине "взвинтили" цены на лук

14:53

В Днепре более 700 летучих мышей поселились на балконе квартирыВидео

14:52

Валентинка своими руками: 4 поделки на День святого ВалентинаВидео

14:43

Украине грозит исчезновение речной рыбы: появился мрачный прогноз ученыхВидео

13:47

Украинцы будут получать новую пенсию начиная с марта: кого ждут надбавки

13:42

Россия планирует провести "ядерные учения" во время вторжения в Украину - Financial TimesВидео

13:18

"Мы едины с Украиной": госсекретарь США опубликовал видео в поддержку Киева

12:58

Россия может использовать Северный поток-2 против Германии - вице-канцлер Хабек

Реклама
12:48

В Запорожье муж с женой продали родного ребенка ради нового дома

12:08

Теперь будут чистыми и с видеокамерами: в Киеве собрались заменить старые маршрутки

12:07

Украинцев предупредили о резком подорожании мясаВидео

12:00

Британские СМИ написали о снайпере ВСУ Елене Белозерской и показали видео ликвидации врагов

12:00

Светодиодные лампы – прогрессивное современное решение новости компании

11:43

Доллар уходит в "крутое пике": украинцам рассказали, как изменится курс валют в ближайшую неделюВидео

10:58

"Мне страшно представить": сестра "днепровского стрелка" рассказала, почему он мог пойти на убийствоВидео

10:54

У Путина отреагировали на сообщение Bloomberg о "начале вторжения" РФ в Украину

10:38

Соврет, и глазом не моргнет: топ-4 самых лживых знака Зодиака

10:22

Блокада городов и концентрационные лагеря: Bild опубликовало поэтапный план вторжения РФ в Украину

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять