"Экономическая война": США отреагировали на блокаду Россией Азовского моря

Черное море, корабль / pixabay, Минобороны РФ

Посольство США в Киеве отреагировало на блокирование Россией Черного и Азовского морей под видом военных учений.

Как написали в Twitter посольства США, такие действия Москвы, это продолжение экономической войны против Украины.

"Российская экономическая война против Украины продолжается", - подчеркнули в американской дипмиссии.

Там отметили, что под предлогом военных учений Россия ограничивает морской суверенитет Украины, свободу судоходства в Черном и Азовском морях и таким образом препятствует морским перевозкам, которые необходимы для украинской экономики.

Россия перекрыла судоходство в Черном и Азовском морях

Российская Федерация объявила о военных учениях в акваториях Черного и Азовского морей в период с 13 по 19 февраля. В Морской охране Госпогранслужбы Украины сообщили, что россияне полностью перекрыли проход судов в Азовском море через Керченский пролив.

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Проведение военных учений РФ значительно осложняет проход кораблей в порты Украины, поскольку доступной для движения судов остается только полоса территориальных вод украинского государства.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что мировое сообщество должна была бы дать сильный ответ России на ее действия в Черном и Азовском морях.

По словам министра, когда корабли РФ не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, они поймут цену своей наглости.

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