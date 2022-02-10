УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Экономическая война": США отреагировали на блокаду Россией Азовского моря

10 февраля 2022, 21:30

В США считают, что таким образом Россия препятствует морским перевозкам, которые необходимы для украинской экономики.

Черное море, корабль
Черное море, корабль / pixabay, Минобороны РФ

Посольство США в Киеве отреагировало на блокирование Россией Черного и Азовского морей под видом военных учений.

Как написали в Twitter посольства США, такие действия Москвы, это продолжение экономической войны против Украины.

"Российская экономическая война против Украины продолжается", - подчеркнули в американской дипмиссии.

Там отметили, что под предлогом военных учений Россия ограничивает морской суверенитет Украины, свободу судоходства в Черном и Азовском морях и таким образом препятствует морским перевозкам, которые необходимы для украинской экономики.

Россия перекрыла судоходство в Черном и Азовском морях

Российская Федерация объявила о военных учениях в акваториях Черного и Азовского морей в период с 13 по 19 февраля. В Морской охране Госпогранслужбы Украины сообщили, что россияне полностью перекрыли проход судов в Азовском море через Керченский пролив.

Реклама

Проведение военных учений РФ значительно осложняет проход кораблей в порты Украины, поскольку доступной для движения судов остается только полоса территориальных вод украинского государства.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что мировое сообщество должна была бы дать сильный ответ России на ее действия в Черном и Азовском морях.

По словам министра, когда корабли РФ не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, они поймут цену своей наглости.

Читайте такжеРоссия начинает фактическую "морскую блокаду" украинских портов - карта

Читайте также:

viber
Черное море Азовское море посольство США
Сейчас вы просматриваете новость «"Экономическая война": США отреагировали на блокаду Россией Азовского моря». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Воду после варки макарон повара называют "жидким золотом": куда ее применяютВоду после варки макарон повара называют "жидким золотом": куда ее применяют Календарь 2022: как и когда отдыхает УкраинаКалендарь 2022: как и когда отдыхает Украина Гороскоп на сегодня, 7 февраля 2022: Близнецам – сюрпризы, Скорпионам – обман, Стрельцам – успех в деньгахГороскоп на сегодня, 7 февраля 2022: Близнецам – сюрпризы, Скорпионам – обман, Стрельцам – успех в деньгах Лунный гороскоп на неделю 7-13 февраля: Львам – сплетни, Козерогам – важное знакомство, Ракам – деньгиЛунный гороскоп на неделю 7-13 февраля: Львам – сплетни, Козерогам – важное знакомство, Ракам – деньги Украинцев с 1 мая ждут новые платежки за газ: топливо теперь будут считать в киловатт-часахУкраинцев с 1 мая ждут новые платежки за газ: топливо теперь будут считать в киловатт-часах
22:06

Если вы заболели COVID-19 или гриппом: как получить е-больничный по телефону

21:47

В котельне, без еды и с ведром вместо туалета: горе-мать полгода издевалась над сыномВидео

21:30

"Экономическая война": США отреагировали на блокаду Россией Азовского моряВидео

21:18

Что будет с телом, если пить воду с лимоном каждый день - ответ ученых

21:00

Зеленский и Столтенберг обсудили предстоящий саммит НАТО и участие в нем УкраиныВидео

Реклама
20:40

"Смыло огромной волной": в Атлантическом океане пропал украинский артистВидео

20:35

Что посмотреть на День святого Валентина: фильмы, сериалы и мультфильмы для романтического настроенияВидео

20:34

Требования России – заряженный револьвер на столе: Кулеба резко разнес ультиматумы Кремля по НАТО

20:11

"Приходите целоваться": Дорофеева засветила стройные ноги и шокировала фанатов просьбой

20:10

Полиция вызовет Ярославского на допрос по делу о смертельном ДТП в Харьковской области

20:03

"Ничего не блокируется": у Путина ответили на маневры российских кораблей в Черном мореВидео

19:54

Беременная Рианна снялась топлес в пикантном лукеФото

19:40

Как нужно правильно есть гречку - советы медика

19:27

На Полтавщине загадочно умер 3-летний ребенок: сначала поднялась температура, а потом - отек мозга

19:21

В Ровенской области мужчина зверски изнасиловал 10-летнюю дочь сожительницы и снимал на телефонВидео

19:16

Если бы Маск работал на Украину, то его бы давно уже уволилимнение

19:07

Гороскоп на завтра, 11 февраля 2022: Скорпионам – успех в любви, Стрельцам – примирение с врагамиВидео

18:40

"Если такая умная, то лечи сама!": врачей обвинили в смерти 25-летнего парня на Ровенщине

18:30

Деньги улетают мгновенно: выяснены новые схемы мошенников через WhatsAppВидео

18:17

Дмитрий Комаров рассказал о завершении съемок в одном из самых опасных мест планеты

Реклама
18:12

В Украине пик волны COVID-19: Ляшко заявил о 41 тыс заражений в день и низком уровне госпитализацийВидео

18:07

Исполнение желаний и счастье в любви: 3 знака, которых ждут невероятные перемены в конце зимыВидео

18:03

"Терпи, красавица": Путин ответил Зеленскому на скандальное заявлениеВидео

17:49

В Украине взлетит стоимость аренды квартир: названы новые расценки

17:33

В Ровно машинист поезда спас жизни пассажиров, едва не лишившись своей

17:19

"Большая стройка" в этом году продолжит масштабный ремонт трассы Н-07 на Черниговщине

17:17

Угрозы для Украины и "морская блокада": что будут обсуждать на срочном заседании СНБО в ХарьковеВидео

17:03

"Укрзализныця" запускает новый маршрут на комфортабельном поезде 2021 годаВидео

17:02

Виталина Библив рассказала о съемках в сериале 1+1 СидОренки-СидорЕнки. Ферма розбратуВидео

16:51

Украина вдвое сократила потребление газа: что случилосьВидео

16:44

В Берлине началась встреча советников нормандской четверки: все подробностиВидео

16:39

"Не смогут заходить в порты – поймут цену своей наглости": Киев ждет ответа мира на блокаду РФ морейВидео

16:22

Maruv жестко раскритиковала украинский шоу-бизнес и оправдала артистов, которые бегут в Россию

16:16

Умер пионер электронной музыки

16:06

Угроза отключения газа: украинцам рассказали, к чему готовитьсяВидео

16:03

НАТО может разместить боевые группы в Черноморском регионе - СтолтенбергВидео

15:58

Кулинарный шедевр за 5 минут: восхитительные пирожки из багета на скорую рукуВидео

15:54

Евровидение 2022: даты, нацотбор в Украине, где состоится финал

15:48

В Украине существенно подешевел автогазВидео

15:32

Блокада Россией морей – угроза суверенитету Украины: в ВМСУ объявили о готовности к защите страны

Реклама
15:25

Раньше симптомов не было: врач рассказал о новых проявлениях COVID-19 у детей

15:22

С молотка за криптовалюту ушел алмаз из космоса возрастом в миллиард лет

14:56

Максимальное потепление в феврале: украинцам пообещали +13° и назвали датыВидео

14:41

Потап показал редкое фото своей мамы в честь особенного праздника

14:41

В Украине планируют в десять раз повысить штрафы за нарушение ПДД

14:38

Таблетки от COVID-19 появились в аптеках – Минздрав предупреждает о подделке

14:36

Гривна наконец-то "прижала" доллар, и это надолго: каким будет курс весной

14:30

Украинцам взвинтили тарифы на коммуналку: платежки "потяжелели" почти вдвоеВидео

14:19

Шаг России к признанию "ЛДНР" и обращение к Путину: КПРФ анонсировала заседание в Госдуме

14:18

Перевод часов на летнее время 2022 – когда переходим в Украине

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять