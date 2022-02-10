"Ничего не блокируется": у Путина ответили на маневры российских кораблей в Черном море

Корабли / Reuters

У президента России Владимира Путина ответили на скопление российских кораблей в Черном море.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, все военные маневры российских кораблей в Черном море проходят в рамках учений соответствуют международному праву.

"Все военные маневры и передвижения российских кораблей в акватории Черного моря осуществляются в строгом соответствии с международным морским правом", - сказал Песков, комментируя ноту протеста, которую выразило Министерство иностранных дел Украины относительно блокирования судоходства, передает ТАСС.

По его словам, торговые маршруты не блокируются.

Что заявили в Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что мировое сообщество должна была бы дать сильный ответ России на ее действия в Черном и Азовском морях.

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По словам министра, когда корабли РФ не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, они поймут цену своей наглости.

Россия перекрыла судоходство в Черном и Азовском морях

Российская Федерация объявила о военных учениях в акваториях Черного и Азовского морей в период с 13 по 19 февраля. В Морской охране Госпогранслужбы Украины сообщили, что россияне полностью перекрыли проход судов в Азовском море через Керченский пролив.

Проведение военных учений РФ значительно осложняет проход кораблей в порты Украины, поскольку доступной для движения судов остается только полоса территориальных вод украинского государства.

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