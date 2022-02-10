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В США конгрессмены не могут договориться насчет санкций против РФ на случай нападения на Украину - Bloomberg

10 февраля 2022, 10:08

Согласно данным прессы, демократы выступают за применения санкций против РФ только после нападения Кремля на Украину, а республиканцы - за превентивный "удар".

США, Конгресс, здание
здание Конгресса США / Reuters

Американские конгрессмены не могут достигнуть консенсуса насчет законопроекта о санкциях, которые должны быть применены против РФ в случае ее вторжения в Украину. Об этом пишет авторитетное западное новостное агентство Bloomberg.

Конгрессменам от Демократической партии для того, чтобы добиться нужного решение, крайне необходимы голоса конгрессменов-республиканцев. Но те не согласны с предложением, что антироссийские санкции будут введены исключительно в случае вторжения войск Кремля в Украину.

Демократы говорят, что речь идет в том числе об ограничениях, которые затронут российскую банковскую системы и основные секторы экономики, заявил сенатор Крис Ван Холлен. Он считает, что только в этом случае меры дадут "сдерживающий эффект". Также предполагаются ограничения против госдолга, банковского сектора и "Северного потока-2".

Республиканцы с этим не согласны. По их мнению, меры против России нужно применять превентивно.

"Я не думаю, что Владимира Путина остановит какой-либо законопроект в сенате", — заявил лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. По его словам, санкции против газопровода "Северный поток-2" нужно вводить уже сейчас.

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Санкции против России за возможное вторжение в Украину

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости срочно ввести санкции против России. По его словам, после вторжения РФ в Украину они не будут иметь никакого смысла.

Соединенные Штаты Америки могут ввести против Российской Федерации превентивные санкции. Такую возможность не исключил глава международного комитета сената США Роберт Менендес. По его словам, новые ограничительные меры против РФ вероятны на случай обострения ситуации вокруг Украины.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, после разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Соединенное Королевство разработало санкции против России на случай вторжения в Украину.

Отметим, что США предлагали включить отключение от SWIFT во всеобъемлющий пакет санкций против России. Однако в самом ЕС нет единой позиции, а Германия выступает за то, чтобы санкции не распространялись на энергетический сектор и российские банки, сообщает издание Bloomberg.

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