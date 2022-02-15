Украина запросила помощь НАТО на случай масштабных ситуаций

Войска НАТО / Reuters

Украина запросила международную помощь у НАТО на случай масштабных чрезвычайных ситуаций, которые могут угрожать мирному населению.

Как сообщается на сайте НАТО, Киев просит предоставить автокраны, бульдозеры, спецмашины радиационной и химической разведки и другую технику.

"Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям готовится к масштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть мирное население. В соответствии с указанными процедурами 15 февраля 2022 года EADRCC (Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия, - ред.) получил запрос о международной помощи от Украины", - говорится в сообщении.

Что именно просит Украина

В запросе украинская сторона отметила, что рассчитывает на поставку 10 автокранов грузоподъемностью не менее 35 тонн, 10 гусеничных бульдозеров, 10 экскаваторов, 10 тягачей, 10 полноприводных грузовиков.

Также в документе Украина просит предоставить 70 пикапов, 30 внедорожников, 6 машин разминирования с дистанционным управлением, 31 спецмашину радиационной и химической разведки, специальные аварийно-спасательные водолазные станции и прочее.

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Возможное вторжение России в Украину

Американская компания Maxar Technologies обнародовала новые спутниковые снимки, доказывающие, что Россия продолжает перебрасывать войска и технику в Беларусь и незаконно оккупированный Крым. В частности, в Беларуси в 45 км от украинских границ заметили российскую боевую группу, а в Крыму – реактивные системы залпового огня, бронетехнику и военные палатки.

При этом президент США Джо Байден ранее призвал американцев уехать из Украины на фоне возможного российского вторжения. Глава Белого дома в то же время подчеркнул, что не будет отправлять американских военных в Украину. Он объяснил это тем, что "это будет мировая война, когда американцы и россияне начинают стрелять друг в друга".

Ранее американские СМИ сообщали, что РФ продолжает перебрасывать к украинской границе боевые подразделения – и на своей территории, и в Беларуси. Россия стянула к украинской границе уже 70% необходимого количества военных для возможного полномасштабного вторжения. К вторжению готовы уже более 62 тысяч военнослужащих.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее отмечал, что украинские военные сейчас отрабатывают различные варианты развития событий, поэтому российский сценарий 2014 года сегодня невозможен. Однако самый вероятный сценарий, который может применить РФ – это дестабилизация внутри страны, подчеркнул Резников.

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