Путин назвал вступление Украины в НАТО "очень опасным"

Путин о вступлении Украины в НАТО / Reuters

Президент России Владимир Путин назвал "бесконечным и очень опасным" расширение НАТО на восток и вступление Украины в Альянс.

"По организации вопросов, связанных с безопасностью в Европе и ответы на наши беспокойства, связанные с бесконечным, на наш взгляд, и очень опасным расширением НАТО на восток. Теперь уже и за счет бывших республик Советского союза, включая Украину", - сказал Путин.

При этом, Россия сформировала свою реакцию на ответы США и НАТО по поводу ее требования о так называемых "гарантиях безопасности" и заявляет, что шанс на переговоры "есть всегда".

По словам главы МИД РФ Лаврова, ответ США на российские предложения состоит из двух частей, и первая не может удовлетворить Москву.

"Первая часть реагирует на три наши ключевые проблемы, которые мы обозначили: нерасширение НАТО, неразмещение угрожающих нам ударных вооружений и в целом возвращение военной и военно-технической конфигурации в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основной акт Россия-НАТО, которому впервые в этом формате прозвучала задача обеспечить неделимость безопасности. По этим вопросам ответ отрицательный. Он нас, конечно, удовлетворить не может", – сказал Лавров.

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Гарантии безопасности

Напомним, российский МИД 17 декабря обнародовал два документа, которые инициировала Москва и передала на рассмотрение Штатов – проект договора России и США о гарантиях безопасности и соглашение по мерам обеспечения безопасности Америки, РФ и Североатлантического альянса. Теперь россияне ждут переговоров с американцами по данным инициативам.

В проектах соглашений говорится о том, что Россия намерена настаивать на гарантиях по отказу от включения Украины в Североатлантический альянс и нерасширении Альянса на восток. Кроме того, Москва требует, чтобы обе стороны не использовали территории третьих стран для нападения друг на друга.

Спикер Белого дома Джен Псаки заявляла, что США не намерены вести переговоры с РФ по вопросам европейской безопасности без участия государств ЕС и стран-партнеров. Американцы не готовы идти на уступки в вопросе, который связан с ограничением суверенных государств права самостоятельно определять свое будущее.

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