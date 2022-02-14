Посла Украины в Великобритании Пристайко могут отозвать из-за скандального заявления о НАТО - СМИ

Все зависит от решения президента Владимира Зеленского.
Посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко могут отозвать в ближайшие дни.
Как сообщает ZN.UA, в Киеве обсуждают этот вопрос из-за заявления Пристайко по поводу возможного отказала Украины от членства в НАТО.
Источники в Министерстве иностранных дел и Офисе президента говорят, что пока неизвестно, какое решение примет Киев.
Все зависит от решения президента Владимира Зеленского.
Что заявил Пристайко
Вадим Пристайко в одном из интервью заявил, что Украина может отказаться от заявки на вступление в НАТО, если это поможет предотвратить войну.
Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров прокомментировал слова украинского посла и заявил, что курс на вступление в НАТО и Европейский Союз остаются для Украины "безусловным приоритетом".
Позже сам Пристайко также объяснил свои слова в интервью британским СМИ о том, что Украина "могла бы" рассмотреть отказ от членства в НАТО. По его словам, Украина ищет пути "выжить прямо сейчас".
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