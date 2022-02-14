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Британия поддержит любое решение Украины по поводу НАТО

14 февраля 2022, 13:27

В МИД и ОП отметили, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины.

Украина ЕС НАТО
В Британии прокомментировали слова Пристайко / УНИАН

В Великобритании отреагировали на слова посла Украины Вадима Пристайко о том, что Киев может быть "гибким" в вопросе вступления страны в НАТО, и заверили, что поддержат любое решение Украины.

Как заявил в комментарии Sky News парламентский заместитель государственного секретаря по вооруженным силам Великобритании Джеймс Хэппи, это решать только украинцам.

"Если Украина решит, что она собирается предложить, что она не станет членом НАТО, мы это поддерживаем, это решать украинцам. Так же, если бы Украина хотела сказать, что в будущем она хочет вступить в НАТО, мы бы поддержали это, потому что это ее суверенитет, и это то, что мы поддерживаем", - сказал Джеймс Хеппи.

Между тем, известно, что данное заявление британский чиновник сделал перед тем как МИД и Офис президента опровергли слова о возможности отказа Украины от вступления в НАТО и перед тем, как сам Пристайко объяснил свое заявление, заверив, что Киев не отказывается от перспективы членства в НАТО.

Напомним, 14 февраля стало известно, что посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко якобы заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО во избежание войны с Россией.

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Позже стало известно, что в интервью BBC Radio 5 Live он сказал: "Мы могли бы (отказаться от членства в НАТО - ред.). И это, возможно, отвлекло бы кризис сегодня. Но уже завтра мы снова остались бы незащищенными". Также Пристайко добавил, что курс на Североаталантический Альянс закреплен в нашей Конституции.

Также спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии ТСН сказал, что слова украинского посла о якобы отказе от членства в НАТО были вырваны из контекста.

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