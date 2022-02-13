Украина получила большую партию военной помощи из Европы и США из-за угроза России

Военная помощь / twitter.com/oleksiireznikov, USEmbassyKyiv

13 февраля в Украину прибыли поставка вооружения для ВСУ с США и Литвы для усиления обороны страны. Литва отправила на украинское вооружение зенитно-ракетные комплексы Stinger, а от США прибыли два самолета с боеприпасами.

Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников Литва отправила на украинское вооружение зенитно-ракетные комплексы Stinger, а от США прибыли два самолета с боеприпасами.

Он поблагодарил правительство Литвы и отметил, что отношения Киева и Вильнюса очень близкие и продолжаются уже на протяжении уже многих веков.

"Ценю нашу многовековую дружбу и крепкую поддержку друг друга", - добавил глава Минобороны Украины.

По информации посольства США в Украине в Twitter, в Киев прибыли из Вашингтона два самолета с боеприпасами и зарядами для гранатометов.

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"Sweet 16 и еще 17 - если вы понимаете, что мы имеем в виду: сегодня утром в Киев прибыли два самолета с американской помощью быстрого развертывания, чтобы усилить оборону Украины. Эта часть недавно принятой помощи на 200 миллионов долларов включает в себя боеприпасы и заряды для гранатометов. Мы - вместе с Украиной", - говорится в сообщении.

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Военная помощь Украине

Напомним, представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США будут увеличивать военную помощь Украине на фоне российской агрессии, которая вызывает беспокойство в Вашингтоне. В частности, ранее в Украину доставили партию противотанковых ракет Javelins.

Начиная с 22 января, США отправили в Украину более 650 тонн оборонительных боеприпасов. В субботу, 5 февраля, в Украину прибыла восьмая партия оружия.

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