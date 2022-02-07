Более 1000 тонн оружия: Украина получила беспрецедентную помощь из-за российской угрозы

Дмитрий Кулеба рассказал о беспрецедентной поддержке партнеров/ УНИАН

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что общий вес доставленного партнерами в Украину оборонного оружия и военного оборудования в последние недели пересек отметку более чем в 1000 тонн.

Об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

"Мы находимся на постоянной связи с партнерами и продолжаем консолидировать международную коалицию в поддержку Украины. Благодаря этой работе сегодня Украина получает усиленную политическую, безопасную и экономическую поддержку. Ее общий объем в эти недели и месяцы пересек отметку в полтора миллиарда долларов, а объемы доставленного в Украину оборонного оружия и военного оборудования - общий вес более 1000 тонн", - отметил Кулеба.

По его словам, рекордные объемы поддержки усиливают позиции Украины за столом переговоров, а ключевой темой международной политики сейчас не допустить очередную волну войны России против Украины.

Военная помощь Украине

Напомним, представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США будут увеличивать военную помощь Украине на фоне российской агрессии, которая вызывает беспокойство в Вашингтоне. В частности, ранее в Украину доставили партию противотанковых ракет Javelins.

Начиная с 22 января, США отправили в Украину более 650 тонн оборонительных боеприпасов. В субботу, 5 февраля, в Украину прибыла восьмая партия оружия.