Израиль запретил Эстонии, Латвии и Литве передавать Украине оружие своего производства – СМИ

Израиль заблокировал странам Балтии передачу оружия своего производства Украине / Reuters

Израиль не позволил Эстонии, Латвии и Литве передать Украине оружие израильского производства для защиты от России. Речь идет о противотанковом ракетном комплексе Spike.

Такой запрет превентивно установили в декабре прошлого года, сообщает Breaking Defense со ссылкой на свои источники. Израиль разослал Эстонии, Латвии и Литве сообщения соответствующего содержания. Это было сделано потому, что в государстве предполагали, якобы Украина может попытаться получить такое оружие.

Сейчас в Израиле действуют строгие правила относительно оружия их производства, которое продается за границей. Так, страна-покупатель не может отправить оборудование третьей стороне, предварительно не согласовав это с первоначальным производителем.

"Превентивный шаг Израиля был вызван верой в то, что Украина попытается завладеть противотанковым оружием Spike, созданной на совместном предприятии израильских и немецких компаний", – отметили в издании.

В издании отмечают, что Израиль хочет иметь "канал связи" с Россией для того, чтобы "иметь возможность действовать в Сирии и прекратить поставки оружейных систем иранского производства к "Хезболле" в Ливане".

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Военная помощь Украине от других государств

Напомним, представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США будут увеличивать военную помощь Украине на фоне российской агрессии, которая вызывает беспокойство в Вашингтоне. В Украину уже по очереди прибыли 8 самолетов с военной помощью от Соединенных Штатов. Восьмой самолет прибыл в субботу, 5 февраля, и доставил 86 тонн боеприпасов. Всего с 22 января Украина от США уже получила 650 тонн оборонительных боеприпасов.

Отметим, ранее Литва передала военную помощь вооруженным силам Украины. Украинские военные получили бронежилеты и баллистические пояса.

Тем временем Вооруженные силы Канады направили в Украину транспортный самолет с военной помощью. Партия содержит нелетальное оборудование. В самолет были загружены, в частности, средства индивидуальной защиты, разведывательное оборудование и оборудование для ведения наблюдения.

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