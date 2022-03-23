Когда и при каких условиях стоит ожидать окончания войны: эксперт назвал итоги нападения Путина

Войска России у границ Украины / Reuters

Директор Института исследования российской агрессии Юрий Шулипа рассказал, при каких условиях может наступить переломный момент в войне России против Украины.

"Силам обороны Украины нужно уничтожить 50 тысяч российских захватчиков. Это - сумма, которая была заложена еще в 2020 году Генштабом Минобороны России и это критическое значение для оккупантов. Это будет означать перелом - после этого они не смогут вести нападение (по крайней мере, до мобилизации в 500 тысяч человек, как сейчас хочет Путин) и им придется отступать. К слову, недавно наткнулся на пост экс-министра внутренних дел Арсена Авакова, где, по его данным, убитыми, ранеными и взятыми в плен потери противника уже превысили 50 тысяч. Конечно, эта информация требует тщательной проверки, но в чем-то эти цифры относительны", - сказал эксперт в интервью Главреду.

По его словам, Украине теперь нужно преодолеть порог потерь противника в 10 тысяч и с оперативными паузами лучше не затягивать.

"Потому что важно не давать возможность врагу использовать эти паузы для перегруппировки и так называемого зализывания ран. Враг воюет по планам, в которых очень много тупизны. Но их командиры привыкли к тому, что украинцы очень часто, если сопротивление со стороны врага закончилось, тоже не продвигаются и стоят. Это создает большие проблемы для нас, потому что за это время враг перегруппировывается, налаживает логистику, забирает дополнительное оружие. Потому нам необходимо решительное контрнаступление. И нужно брать противника не числом, а умением", - говорит эксперт.

А если мы перейдем в контрнаступление, с Путиным может всякое случиться.

"Сейчас он находится в высоком градусе неопределенности - он видит, что под "победобесие" не выходит захватить Украину и тогда, соответственно, он может попытаться, как крыса, наброситься уже на страны Балтии. Но тогда это будет не наша проблема, а стран НАТО и Владимир Зеленский совершенно обоснованно сможет сказать, мол, вы не хотели принимать Украину в НАТО, но сами нарушили принципы неделимости безопасности", - отмечает Шулипа.

По его словам, Украину в течение недели можно было бы принять в НАТО, но они испугались ядерного шантажа Путина.

"А Путин как раз и думает такими категориями - сначала он требовал гарантий безопасности и отката НАТО к границам 1997 года, потом невступления Украины в НАТО. А тут Зеленский сам обратился к НАТО и Украину туда не включают. Путин это видит, а значит, как и дворовый бандюган, который увидел, что его испугались, продолжит нападать дальше", - говорит эксперт.

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Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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