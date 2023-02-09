Кремлю важны только кошельки, а 140 млн россиян - тела, несущие оружие - Зеленский

Президент Украины с трибуны Европарламента заявил, что ценность человеческой жизни абсолютно уничтожена в РФ.

Владимир Зеленский выступил 9 февраля в Европарламенте / скриншот

Российскую власть не волнуют обычные граждане и их жизнь. Кремлю важны только собственные кошельки и доходы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая 9 февраля в Европарламенте.

"Кремль абсолютно цинично шаг за шагом и год за годом уничтожал то, что мы видим в основе нашей с вами Европы, ценность человеческой жизни была полностью уничтожена в РФ, где для власти никто не имеет значения, кроме тех, кто внутри кремлевских стен - их родных и кошельков", - сказал глава государства.

Он добавил, что для Кремля все 140 млн россиян - лишь тела, которые "способны нести оружие в Украину, держать других в повиновении или держать в покорности себя".

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 9 февраля, прибыл в Брюссель. Украинский лидер выступил в Европарламенте.

Во время своей речи он выразил уверенность, что Украина, которая одерживает победу над Россией, станет членом Европейского Союза.

"Мы приближаемся к Евросоюзу. Украина будет членом Евросоюза. Украина, которая побеждает, членом Евросоюза - Евросоюза, который побеждает", - сказал президент.

Визит Зеленского в Лондон и Париж

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 8 февраля, прибыл с визитом в Великобританию.

Глава государства выступил перед британским парламентом. Зеленский призвал Соединенное Королевство передать ВСУ самолеты.

По итогам визита в Лондон Зеленский заявил, что Украина получит от Великобритании серьезный пакет военной помощи, который будет включать дальнобойное оружие и внушительное количество бронированной техники.

После визита в Лондон Зеленский прибыл в Париж. Там он пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.

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