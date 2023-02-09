glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Кремлю важны только кошельки, а 140 млн россиян - тела, несущие оружие - Зеленский

9 февраля 2023, 13:26
Президент Украины с трибуны Европарламента заявил, что ценность человеческой жизни абсолютно уничтожена в РФ.
Владимир Зеленский в Европарламенте
Владимир Зеленский выступил 9 февраля в Европарламенте / скриншот

Российскую власть не волнуют обычные граждане и их жизнь. Кремлю важны только собственные кошельки и доходы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая 9 февраля в Европарламенте.

"Кремль абсолютно цинично шаг за шагом и год за годом уничтожал то, что мы видим в основе нашей с вами Европы, ценность человеческой жизни была полностью уничтожена в РФ, где для власти никто не имеет значения, кроме тех, кто внутри кремлевских стен - их родных и кошельков", - сказал глава государства.

Он добавил, что для Кремля все 140 млн россиян - лишь тела, которые "способны нести оружие в Украину, держать других в повиновении или держать в покорности себя".

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 9 февраля, прибыл в Брюссель. Украинский лидер выступил в Европарламенте.

Во время своей речи он выразил уверенность, что Украина, которая одерживает победу над Россией, станет членом Европейского Союза.

"Мы приближаемся к Евросоюзу. Украина будет членом Евросоюза. Украина, которая побеждает, членом Евросоюза - Евросоюза, который побеждает", - сказал президент.

Визит Зеленского в Лондон и Париж

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 8 февраля, прибыл с визитом в Великобританию.

Глава государства выступил перед британским парламентом. Зеленский призвал Соединенное Королевство передать ВСУ самолеты.

По итогам визита в Лондон Зеленский заявил, что Украина получит от Великобритании серьезный пакет военной помощи, который будет включать дальнобойное оружие и внушительное количество бронированной техники.

После визита в Лондон Зеленский прибыл в Париж. Там он пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.

Другие новости:

война в Украине Владимир Зеленский новости Украины Европарламент война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:20

Жарим обалденно вкусные котлеты: секретный ингредиент, который улучшит вкус и сохранит аромат

14:19

"Самый сильный танк в мире": Украина и Rheinmetall ведут переговоры о поставках Киеву PantherВидео

14:06

Россия потеряла в боях тысячу танков, а еще 500 захватили ВСУ - CNNВидео

14:05

Favbet Foundation передал еще два внедорожника для ВСУ

14:04

Зачем солить одежду перед стиркой: если делать это в 3 случаях, вещи будут в идеальном состоянии

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:01

Военные на Донецком направлении получили дроны и генераторы от "Фундации Течия" и Олега Крота

13:26

Кремлю важны только кошельки, а 140 млн россиян - тела, несущие оружие - Зеленский

13:19

"Народ, сотни лет живший в рабстве": в ГУР рассказали, как в России снесут режим ПутинаВидео

13:00

"Угроза очень велика": глава Европарламента призвала дать Украине истребители и дальнобойные ракетыВидео

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра 10 февраля 2023: Ракам – энергичность, Рыбам – разочарования

12:54

Волшебство не помогло: как сейчас выглядит главная героиня сериала "Сабрина - маленькая ведьма"

12:50

Польша не станет первой из стран НАТО передавать Украине истребители

12:38

"Побеждающая Украина будет членом побеждающего Евросоюза": Зеленский выступил в Европарламенте

12:31

"Путин уже потерял Украину": Байден заявил о бессрочной помощи Киеву во время вторжения РФВидео

12:22

"Буду петь частушки в образе Пчелки": звезда "Кривого зеркала" собрался на Донбасс помогать окупантам

11:19

Неожиданно получат нож в спину: какие знаки зодиака в 2023 году ждет парад зависти и лицемерияВидео

11:12

Зеленский прибыл в Брюссель на переговоры с лидерами ЕСВидео

11:03

Пригожин заявил об остановке вербовки заключенных в ЧВК "Вагнер"Видео

11:00

Как в 40 выглядеть на 25: простые фокусы в макияже, которые сделают из вас конфеткуВидео

10:54

Войска РФ способны высадить десант на севере или юге: в ГУР заявили, что ВСУ нанесут ответный ударВидео

Реклама
10:40

Маск решил обрубить интернет Starlink для управления дронами ВСУВидео

10:30

Эксперт спрогнозировал, как сильно враги смогут продвинуться на Донбассе

10:10

Наступление РФ и танки для Украины: ФРГ надавила на союзников из-за ситуации с Leopard 2 – BloombergВидео

09:57

Зэков Пригожина забирает Минобороны России: что это значит для насмнение

09:47

Кот, который выжил: как живет пушистик из Бахмута, которого привез военный в поезде Краматорск-КиевВидео

09:41

"У него травма "Титаника": коллега Ди Каприо пояснила, почему он встречается только с юными девицами

09:04

Выплаты полгода: эксперт пояснил, кто из переселенцев может получить деньги второй раз

09:00

Наступление РФ уже началось, Украине важно продержаться до апреля – Виктор АндрусивВидео

08:57

В Польше погибли двое украинцев, еще две беженки получили ранения

08:43

"Срок – это недели": Украина получит решение по истребителям и другой боевой авиации – ПодолякВидео

08:43

Крах победобесия: путинское государство не переживёт поражениямнение

08:24

"Россия не должна выиграть эту войну": о чем говорили Зеленский, Макрон и Шольц на встрече в Париже

08:15

Что заменяет сливочное масло: как спасти выпечку, если дома не оказалось сливочного масла

07:50

Классический рецепт какао с молоком: не только согреться, но и вспомнить детствоВидео

07:49

Украине дадут дальнобойное оружие и мощное количество бронетехники – Зеленский о визите в БританиюВидео

07:39

Наступление РФ в Луганской области началось, ВСУ могут его использовать для контратаки - ISW

07:05

Чтобы "лицо кухни" сияло чистотой: 5 простых способов, как отмыть стекло в духовке

06:49

Тысячи танков и бронемашин, сотни истребителей: РФ подготовила гору техники для нового наступления - СМИВидео

06:20

Повестку надо брать, в военкомат надо идтимнение

05:50

"Весной будет буря": астролог предупредила о массовой трясучке и серьезных изменениях для каждогоВидео

Реклама
05:30

Кого не могут призвать на службу во время мобилизации и как оформляют бронь

03:20

Фантастика за 10 минут: безумная шаурма с невозможно вкусной начинкой - рецептВидео

03:10

Зачем сыпать соль в обувь: очень действенный совет, который многих удивит

02:48

Гороскоп на сегодня 9 февраля 2023 : Рыбам – лень, Водолеям – кардинальные измененияВидео

02:32

"Зачем в таком виде выкладывать себя на публику?": Волочкова опозорилась на людяхВидео

02:02

"Как модель из 90-ых": Даша Квиткова сразила наповал идеальными формами в красном "бикини мести"Видео

01:31

Риск землетрясения в Украине: сейсмолог рассказал, каким регионам грозит опасностьВидео

00:51

Зачем 9 февраля в доме нужно зажечь свечи и развести огонь: приметы и что нельзя делатьВидео

00:31

Засияет, как новая монета: 5 неожиданно простых способов ликвидации жира и нагара со сковороды

00:24

Кремль готов сдавать захваченные украинские территории ради переговоров с Банковой - генералВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода зима
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сынаС днем рождения женщине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять