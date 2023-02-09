"Побеждающая Украина будет членом побеждающего Евросоюза": Зеленский выступил в Европарламенте

Лидера Украины в зале Европарламента приветствовали длительными аплодисментами.

Владимир Зеленский вступил в Европарламенте / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 9 февраля, прибыл в Брюссель. Украинский лидер выступил в Европарламенте.

Зеленского приветствовали стоя длительными аплодисментами. Когда президент подошел к трибуне, в зале Европарламента прозвучало "Слава Украине!", после чего президент не смог сдержать слез.

"Я тут, чтобы защитить дорогу Украины домой, всех украинцев и украинок, разного возраста и различных политических убеждений", - сказал Зеленский и добавил, что европейский путь Украины пытаются уничтожить при помощи тотальной войны.

"Мы защищаемся от самой антиевропейской силы современного мира и должны защититься... Будет ли это возможно, если не преодолеть эту антиевропейскую силу, которая стремится украсть у нас с вами Европу? Нет. Только наша победа все это будет гарантировать, каждую из наших общих европейских ценностей, наша обязательная победа", - сказал он.

Украина, которая одерживает победу над Россией, станет членом Европейского Союза, уверен президент. Он выразил надежду, что ЕС готовит положительную оценку внутренним реформам Украины, которая защищается в тотальной войне против РФ и одновременно воюет, и модернизирует свои институты.

"Мы приближаемся к Евросоюзу. Украина будет членом Евросоюза. Украина, которая побеждает, членом Евросоюза - Евросоюза, который побеждает", - сказал президент.

Во время речи Зеленский поблагодарил всех европейцев за помощь и совместную борьбу.

После выступления Зеленского в Европарламенте заиграл гимн Украины.

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