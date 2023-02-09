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Президент Зеленский прибыл в Брюссель

9 февраля 2023, 11:12
Зеленский выступит в Европарламенте и посетит саммит Евросоюза.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

"Президент Украины прибыл в Брюссель после полета с Эммануэлем Макроном президентским самолетом", - сообщает BFMTV.

Президент выступит в Европейском парламенте и примет участие в саммите ЕС.

Выступление Зеленского анонсировала главы Европарламента Роберта Маццола.

"Исторический день для Европы. С гордостью сообщаю, что президент Украины Владимир Зеленский будет сегодня утром в Европарламенте", – сообщила она в Twitter.

Гаранта встретила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Исторический день для Европы. С гордостью сообщаю, что президент Украины Владимир Зеленский будет сегодня утром в Европарламенте", – сообщила она в Twitter.

Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен / https://twitter.com/vonderleyen

Вероятная программа выступления Зеленского

Как сообщает Euractiv, президент Зеленский проведет в Брюсселе ряд рабочих встреч. Вероятно, глава государства призовет лидеров ЕС усилить военную помощь Украине и ввести новый санкции в отношении агрессора России

Отмечается, что Зеленский выступит вперед Европейским парламентом. Далее он направится на саммит ЕС.

Главная тема заявления – оружие. Президент потребует от лидеров Евросоюза увеличения и ускорения поставок вооружений.

"Нам очень нужна сейчас, как и вчера, дальнобойная артиллерия, все виды артиллерийских боеприпасов", - рассказал Зеленский журналистам.

По данным СМИ, также президент выступит с призывом ускорить поставки Украине танков. Некоторые страны уже приняли решение по этому вопросу.

Кроме того, отдельно будут обсуждаться вопросы истребителей и дальнобойных ракет. На данный момент четкой позиции коллективного Запада (США и Европы) по этому вопросу не сформировано.

Также в Брюсселе будут обсуждаться санкции против России. Зеленский, вероятно, попросит запустить ограничения в отношении российской атомной энергетики. В частности – предприятия Росатом.

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Владимир Зеленский
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