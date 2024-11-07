Кулеба сказал, в каком случае Трамп заставит Путина "дать заднюю"

Дипломат считает, что Дональд Трамп еще сделает немало заявлений, которые не понравятся украинцам.

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Дмитрий Кулеба оценил, чего ждать от Дональда Трампа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Вы узнаете:

Готов ли Трамп реализовать свои угрозы Путину

В каком случае диктатор РФ "даст заднюю"

Избранный президент США Дональд Трамп будет руководствоваться очень важным принципом — ему надо показать, что он сильнее своего предшественника Джо Байдена. При этом он еще сделает много заявлений, которые будут вызывать у украинцев бурю эмоций. Об этом заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, главное для Трампа - делать проекцию своей силы внутри и снаружи США.

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Ранее он пригрозил российскому диктатору Владимиру Путину, что "ударит по центру Москвы", если тот решится на вторжение в Украину. Однако это не значит, что его угроза будет выполнена.

"Это заявление очень в стиле Дональда Трампа. Первое, что я думаю мы все должны помнить, — это то, что не нужно никого демонизировать или возводить в какой-то суперпозитивный культ (…) Если это заявление понравилось украинцам, то должен предупредить, что будет много заявлений, которые не будут нравиться украинцам. Они будут вызывать у нас раздражение, эмоции, но все надо воспринимать спокойно", — сказал Кулеба в интервью 24 каналу.

При этом, по мнению дипломата, заявления Трампа особо на Путина не действуют, но если США пойдут на конкретные решения, которые будут демонстрировать, что это заявление имеет свое развитие, тогда Путин начнет очень быстро реагировать.

"Мы знаем, что Путин способен давать "заднюю", поэтому это лишь вопрос сильных решений", - считает Кулеба.

Также он объяснил, почему таких "сногсшибательных решений" нет сейчас.

"Я уже ответил на этот вопрос — нет стратегии. Украина уже достигла большого результата, ведь сейчас впервые в истории с 1991 года на наше государство ни Европа, ни США не смотрят через "российские очки". Раньше всегда нас уважали, уважали, хлопали по плечу, сжимали в объятиях, но любое историческое решение опиралось на то — а что скажет Москва, а что подумает Путин?", — объяснил Кулеба.

Сейчас Украину начали воспринимать как самодостаточного партнера, а РФ нужно лишить ее имперской природы.

"Если побеждает Украина, это конец российского имперского проекта, Россия больше не будет империей. Если побеждает Россия, то не будет украинской государственности. То есть мы, как государство, перестанем существовать. Вот что на самом деле на кону. Для нашей победы нужно, чтобы мы были сильными внутри. И основной фокус, еще раз подчеркиваю, не на партнерах должен быть. Партнеры могут только дополнять нашу внутреннюю силу", — резюмировал дипломат.

Как Трамп собирается закончить войну России и Украины

Ранее Главред писал, что сразу после того как американский политик Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента США, он заявил, что собирается остановить все войны.

"Больше никаких войн во время моей каденции. Я собираюсь остановить войну. За 4 года моей каденции войны не было. Кроме того, мы победили ИГИЛ", - заявил Трамп сторонникам в штабе в городе Палм-Бич (Флорида).

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в администрации избранного президента США Дональда Трампа обсуждают сценарии завершения войны в Украине. Один из новых мирных планов предполагает создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения.

Украинский журналист, публицист Виталий Портников рассказал, что избранный президентом США Дональд Трамп верит, что сможет договориться с президентом России Владимиром Путиным, в частности относительно окончания войны в Украине, но ему не удастся это сделать.

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