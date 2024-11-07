Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Кулеба сказал, в каком случае Трамп заставит Путина "дать заднюю"

Анна Ярославская
7 ноября 2024, 10:48
600
Дипломат считает, что Дональд Трамп еще сделает немало заявлений, которые не понравятся украинцам.
Дональд Трамп, Дмитрий Кулеба, путин
Дмитрий Кулеба оценил, чего ждать от Дональда Трампа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Вы узнаете:

  • Готов ли Трамп реализовать свои угрозы Путину
  • В каком случае диктатор РФ "даст заднюю"

Избранный президент США Дональд Трамп будет руководствоваться очень важным принципом — ему надо показать, что он сильнее своего предшественника Джо Байдена. При этом он еще сделает много заявлений, которые будут вызывать у украинцев бурю эмоций. Об этом заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, главное для Трампа - делать проекцию своей силы внутри и снаружи США.

видео дня

Ранее он пригрозил российскому диктатору Владимиру Путину, что "ударит по центру Москвы", если тот решится на вторжение в Украину. Однако это не значит, что его угроза будет выполнена.

"Это заявление очень в стиле Дональда Трампа. Первое, что я думаю мы все должны помнить, — это то, что не нужно никого демонизировать или возводить в какой-то суперпозитивный культ (…) Если это заявление понравилось украинцам, то должен предупредить, что будет много заявлений, которые не будут нравиться украинцам. Они будут вызывать у нас раздражение, эмоции, но все надо воспринимать спокойно", — сказал Кулеба в интервью 24 каналу.

При этом, по мнению дипломата, заявления Трампа особо на Путина не действуют, но если США пойдут на конкретные решения, которые будут демонстрировать, что это заявление имеет свое развитие, тогда Путин начнет очень быстро реагировать.

"Мы знаем, что Путин способен давать "заднюю", поэтому это лишь вопрос сильных решений", - считает Кулеба.

Также он объяснил, почему таких "сногсшибательных решений" нет сейчас.

"Я уже ответил на этот вопрос — нет стратегии. Украина уже достигла большого результата, ведь сейчас впервые в истории с 1991 года на наше государство ни Европа, ни США не смотрят через "российские очки". Раньше всегда нас уважали, уважали, хлопали по плечу, сжимали в объятиях, но любое историческое решение опиралось на то — а что скажет Москва, а что подумает Путин?", — объяснил Кулеба.

Сейчас Украину начали воспринимать как самодостаточного партнера, а РФ нужно лишить ее имперской природы.

"Если побеждает Украина, это конец российского имперского проекта, Россия больше не будет империей. Если побеждает Россия, то не будет украинской государственности. То есть мы, как государство, перестанем существовать. Вот что на самом деле на кону. Для нашей победы нужно, чтобы мы были сильными внутри. И основной фокус, еще раз подчеркиваю, не на партнерах должен быть. Партнеры могут только дополнять нашу внутреннюю силу", — резюмировал дипломат.

"Мирный план" Дональда Трампа

В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.

Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказал один из авторов мирного плана.

Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".

В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".

Как Трамп собирается закончить войну России и Украины

Ранее Главред писал, что сразу после того как американский политик Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента США, он заявил, что собирается остановить все войны.

"Больше никаких войн во время моей каденции. Я собираюсь остановить войну. За 4 года моей каденции войны не было. Кроме того, мы победили ИГИЛ", - заявил Трамп сторонникам в штабе в городе Палм-Бич (Флорида).

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в администрации избранного президента США Дональда Трампа обсуждают сценарии завершения войны в Украине. Один из новых мирных планов предполагает создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения.

Украинский журналист, публицист Виталий Портников рассказал, что избранный президентом США Дональд Трамп верит, что сможет договориться с президентом России Владимиром Путиным, в частности относительно окончания войны в Украине, но ему не удастся это сделать.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп Владимир Путин Дмитрий Кулеба война России и Украины
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Впервые за время полномасштабного вторжения: Зеленский прибыл в Венгрию

Впервые за время полномасштабного вторжения: Зеленский прибыл в Венгрию

12:34Украина
Изъяли почти 20 тыс. долларов: чиновницу Центральной МСЭК поймали на взятке

Изъяли почти 20 тыс. долларов: чиновницу Центральной МСЭК поймали на взятке

12:26Украина
Как Трамп повлияет на войну в Украине: в США раскрыли детали

Как Трамп повлияет на войну в Украине: в США раскрыли детали

12:21Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Эксперты призвали поставить миску с содой на окно в ноябре: в чем причина

Эксперты призвали поставить миску с содой на окно в ноябре: в чем причина

Зачем класть монету в обувь: ритуал, от которого деньги потекут рекой

Зачем класть монету в обувь: ритуал, от которого деньги потекут рекой

"Война ему мешает": Кулеба прямо сказал, что ждет Украину после победы Трампа

"Война ему мешает": Кулеба прямо сказал, что ждет Украину после победы Трампа

Китайский гороскоп на сегодня 7 ноября: Тиграм - разочарования, Свиньям - ревность

Китайский гороскоп на сегодня 7 ноября: Тиграм - разочарования, Свиньям - ревность

Карта Deep State онлайн за 7 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

12:26

Изъяли почти 20 тыс. долларов: чиновницу Центральной МСЭК поймали на взятке

12:21

Как Трамп повлияет на войну в Украине: в США раскрыли детали

12:13

Трамп попытается убедить Путина заключить соглашение о прекращении войны в Украине - Волкер

12:12

"Воюй или работай": премьер Шмыгаль объяснил, кому повестки поступят первыми

12:05

Мелания Трамп рассказала, как справляется со стрессом, остается здоровой и красивой

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:56

Трамп и президент Южной Кореи обсудили войска КНДР в РФ: что решили

11:37

Экономят ракеты: россияне точечно атакуют энергетику Украины "Шахедами" - ЦПД

11:21

Для кого 2025 год запомнится на всю жизнь: астрологи назвали ТОП-4 знака зодиака

11:16

Китайский гороскоп на завтра 8 ноября: Свиньям - потеря финансов, Собакам - отдых

Реклама
11:01

Возможность выхода ВСУ из Курской области: военный сделал важное заявление

10:48

Кулеба сказал, в каком случае Трамп заставит Путина "дать заднюю"

10:44

Ночной удар по Украине: в двух областях начались аварийные отключения света

10:39

Дешевый трюк, чтобы избавиться от мышей, не убивая их

10:25

Сколько Украина потратит на нацотбор на "Евровидение-2025" - детали

10:20

Украина может сделать Трампу выгодное предложение: дипломат рассказал детали

10:02

Трамп может начать "тайные" переговоры с РФ и предложить сделку - аналитик

09:28

Иванка Трамп впервые за долгое время появилась на публике и огорошила своим видом

09:24

Сбиты более 30 БПЛА: Киев восемь часов был под дроновой атакой РФ

09:11

Прячут среди своих: РФ хочет сформировать 5 полков из солдат КНДР - детали

08:52

Карта Deep State онлайн за 7 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
08:46

Отказ от НАТО и замороженный фронт: Трамп готовит "мирный план" для Украины - WSJ

08:22

Минус три корабля: в Forbes рассказали об ударе ГУР по Каспийской флотилии РФ

08:20

"Не нужно проходить через беременность и роды": Наталью Могилевскую довели до слез

08:00

Что не так со скандальным законопроектом о дровахмнение

07:49

"Продолжит борьбу": Байден впервые прокомментировал поражение Харрис

07:10

Не каждый найдет потерянное слово за 6 секунд: загадка на внимательность

06:37

Киев - под атакой дронов: слышны взрывы, горит многоэтажка и бизнес-центрФото

06:10

Похабыч победил: что принесет нам 2025 годмнение

05:30

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 8 секунд найти птицу

05:00

Какой сегодня праздник 7 ноября 2024: что нельзя делать, чтобы не навлечь большую беду

04:32

Может стать проблемой: Криволап о последствиях увеличения производства "Шахедов" в РФ

04:00

Большинство не знает: что означает логотип Ferrari и почему на нем есть лошадь

03:34

ВСУ придется отступить из еще одного города на Востоке: есть угроза окружения

03:05

Совет на миллион: как быстро вывести плесень с герметика в ванной

02:30

Бойцов КНДР могут перебросить на Донбасс: в СНБО раскрыли сценарий

01:56

РФ атакует Украину роем дронов: в Киеве раздаются взрывы, есть большие повреждения

01:30

Когда Донни встретил Мэл: история любви Дональда и Мелании Трамп

01:09

"Замечательный разговор": Зеленский впервые после выборов в США поговорил с Трампом

00:48

"Результат не такой, как мы хотели": Харрис заявила, что не отказывается от борьбы

06 ноября, среда
23:54

Звезда Женского квартала рассказала про свои первые серьезные отношения

Реклама
23:33

В Германии распалась "светофорная" коалиция: Шольц уволил министра финансов Линднера

23:14

До инаугурации Трампа: Белый дом планирует срочно предоставить Украине помощь

23:02

Популярное выражение "присесть на дорожку": как оно возникло и что означает

22:57

Тина Кароль впервые открыто прокомментировала свои политические амбиции

22:42

"Не нужно надеяться на лучшее": нардеп заявил, что тариф на свет существенно возрастет

22:35

"Ждет тяжелая зима": к чему готовиться Украине после выборов в США - Жорин

22:20

Как королева Елизавета отзывалась о Дональде Трампе - детали

22:16

Трамп может дать должность Илону Маску в Конгрессе США: посол раскрыл детали

21:31

Армия КНДР вступила в бои против Украины: в США раскрыли детали

21:26

Садоводам важно знать: как обрезать гортензию осенью, чтобы она красиво цвела

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять